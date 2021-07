Klon Scarlett Johansson podbija TikToka. Użytkownicy nie mogą uwierzyć w to, co widzą

Oto klon Scarlett Johansson! Poznajcie Kate... Johansson

Użytkownicy TikToka niedawno pokochali niejaką Kate Johansson, która bardzo, ale to bardzo przypomina swoją urodą Scarlett Johansson, światowej sławy aktorkę i gwiazdę filmów Marvela. Aktorka od 10 lat wciela się w Czarną Wdowę, byłą szpieg i obecną członkini Avengers. Większość osób podejrzewa, że wraz z premierą filmu "Czarna Wdowa", przygoda Johansson z MCU dobiegnie końca. Cytując Mistrza Yodę: "There Is another...".

Tak jak wspomnieliśmy, Kate Johansson wygląda bardzo podobnie do Scarlett Johansson, co pozwoliło jej na szybkie zdobycie popularności na TikToku. Obecnie zgromadziła ponad 6 milionów obserwujących, skrzętnie wykorzystując trendy obecne w aplikacji i przebierając się za bohaterkę tytułową filmu "Czarna Wdowa".

Poniżej możecie zobaczyć kilka nagrań z Kate Johansson w roli Black Widow:

Trudno jednak sobie wyobrażać, by Johansson (chodzi o Kate) miała dołączyć w jakiś sposób do MCU. Wszystko dlatego, że rolę Czarnej Wdowy najprawdopodobniej przejmie Florence Pugh, która wcielała się w Yelenę/młodszą przybraną siostrę Czarnej Wdowy w nowej produkcji Marvela.

Najnowszy obraz Marvel Studios zadebiutował w kinach 9 lipca 2021 roku i szybko zarobił setki milionów dolarów w międzynarodowym box-offisie.