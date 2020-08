Kolejna gwiazda oryginalnej serii powróci w horrorze „Krzyk 5”

Courtney Cox, która w poprzednich odcinkach słynnej horrorowej serii wcielała się w postać Gale Weathers oficjalnie powróci na plan „Krzyku 5”, właśnie poinformowało studio Spyglass Media, które przejęło prawa do franczyzy.

Cox dołączyła tym samym do Davida Arquette’a, którego udział został potwierdzony kilka tygodni temu. Co ciekawe – Cox i Arquette byli małżeństwem do 2013 roku, a w filmach serii „Krzyk” grali zakochaną parę.

Trwają rozmowy i negocjacje z główną gwiazdą serii – aktorką Neve Campbell, której udział nie został jeszcze oficjalnie potwierdzony. Najpewniej jej angaż jest jednak jedynie kwestią dni.

„Krzyk 5” – co już wiemy o produkcji?

Wiemy natomiast, że za sterami nowego odcinka słynnej serii staną Matt Bettinelli-Olpin and Tyler Gillett, reżyserzy filmu „Zabawa w pochowanego”. Za scenariusz odpowie James Vanderbilt, autor scenariusza do filmów „The Amazing Spider-Man” i „Zabójczy rejs”. Tekst powstanie we współpracy ze scenarzystą filmu „Zabawa w pochowanego” i serialu „Castle Rock”, Guyem Busickiem.

Na razie wiadomo, że przed kamerą zobaczymy Cox i Arquette’a. Producentami projektu mają być natomiast Kevin Williamson, scenarzysta i producent poprzednich odsłon cyklu, a także James Vanderbilt, Paul Neinstein i William Sherak.

Zdjęcia do filmu miały ruszyć jesienią tego roku w Wilmington w stanie Karolina Północna, a film pojawić się na ekranach w 2021. Nie wiadomo jeszcze, jak bieżąca sytuacja z pandemią koronawirusa wpłynie na te plany.

W tym momencie pewne jest jedynie, że film powstanie.

