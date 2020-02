Kolejna gwiazda w obsadzie "Lokiego". Kogo zagra?

Jak podaje serwis Deadline, kolejna osoba dołączyła do obsady serialu Marvel Studios o tytule "Loki". Do dotychczas potwierdzonego Toma Hiddlestona i Owena Wilsona dołączyła teraz Gugu Mbatha-Raw, której rola pozostaje niestety nieznana. Według portalu, może grać jedną z głównych ról - być może będzie najważniejszą aktorką pierwszoplanową.

Nowa gwiazda zagra w serialu o Lokim

Gugu Mbatha-Raw wystąpiła do tej pory w głośnym programie Apple TV+ o tytule "The Morning Show" ze Stevem Carellem, "Motherless BrookIyn" oraz "The Cloverfield Paradox". Aktorka jest bardzo utalentowana i wielu fanów już obsadzało ją w poważnych komiksowych rolach, więc niewątpliwie powinna się sprawdzić również w "Lokim".

Sam serial "Loki" ma opowiadać o przygodach tytułowego Boga Występków, który będzie podróżował w czasie i weźmie udział w wielu ważnych dla ludzkości wydarzeniach. Szef MCU Kevin Feige potwierdził też, że produkcja będzie mocno połączona z filmem "Doctor Strange in the Multiverse of Madness". W roli głównej wystąpi oczywiście Tom Hiddleston.

Wśród pozostałych seriali nadchodzących na Disney+ znajdziemy też m.in. "The Falcon and the Winter Soldier", "WandaVision", "What If…?", "Hawkeye", "Ms. Marvel", "Moon Knight" oraz "She-Hulk". Pierwszy z nich zobaczymy jeszcze w 2020 roku.

"Loki" ma zadebiutować na Disney+ na początku 2021 roku.