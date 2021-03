Kolejna odsłona "Teksańskiej masakry..." jak nowe "Halloween"? Leatherface będzie w niej starcem

Według najnowszych informacji w nowej wersji "Teksańskiej masakry piłą mechaniczną" powróci stary Leatherface. I słowo "stary" należy rozumieć na dwa sposoby. Powstający horror będzie kontynuacją kultowej produkcji Tobe'a Hoopera, w której zobaczymy losy psychopaty po wielu latach od wydarzeń na farmie teksańskiej rodziny o sadystycznych skłonnościach.

"Teksańska masakra piłą mechaniczną" - nowa wersja ze starym Leatherfacem

Wygląda na to, że moda na remaki i rebooty się skończyła, przynajmniej jeśli chodzi o kino grozy. Teraz twórcy horrorów postanowili postawić na bezpośrednie kontynuacje kultowych oryginałów, które w wielu przypadkach były najlepszymi częściami wieloletnich serii filmowych.

W przypadku "Halloween" ta strategia się opłaciła. W 2018 roku powstał film, który pomijał wszystkie powstałe po 1978 roku sequele i opowiadał losy głównych bohaterów po 40 latach. Jak podaje Bloody Disgusting, w podobnym kierunku postanowili pójść twórcy nowej "Teksańskiej masakry piłą mechaniczną", za którą odpowiada producent Fede Alvarez. Filmowiec był gościem podcastu The Boo Crew, w którym poruszono wątek nadchodzącej kontynuacji historii Leatherface'a.

Alvarez potwierdził, że powstający film będzie bezpośrednim sequelem słynnej produkcji z 1974 roku. Głównym antagonistą ma być też oryginalny Leatherface, który przez prawie 50 lat zdążył się poważnie zestarzeć. To nie pierwsza próba postarzenia ikonicznego psychopaty. Podobny pomysł pojawił się już w filmie z 2013 roku "Piła mechaniczna 3D". Hołd złożony oryginalnemu filmowi to nie jedyne odniesienie do starego horroru. Alvarez zapowiedział, że twórcy posłużą się praktycznymi efektami specjalnymi, więc lejąca się na prawo i lewo krew, oni obcinane kończyny nie będą generowane komputerowo. Wszystko po to, by oddać ducha oryginału.

"Teksańska masakra piłą mechaniczną" - kiedy premiera nowej kontynuacji serii?

Alvarez nie zdradził żadnych szczegółów fabularnych filmu, ale wygląda na to, że po latach fani w końcu dostaną porządnego następcę klasyki horroru. Prawdopodobnie nie wniesie nic nowego do serii i będzie jedynie bazować na sentymencie do oryginału Hoopera, ale jeśli twórcom rzeczywiście uda się oddać klimat kultowej części pierwszej, to nikt nie powinien mieć im za złe wskrzeszania Leatherface'a.

Reżyserem nowej "Teksańskiej masakry" został David Blue Garcia, który zastąpił Andy'ego i Ryana Tohillów, którzy pożegnali się z produkcją ze względu na różnice w wizji artystycznej. Za scenariusz odpowiedzialny jest natomiast Chris Devlin. W rolach głównych zobaczymy lsie Fisher, Jacoba Latimore'a, Sarah Yarkin, Olwen Fouéré oraz Alice Krige. Film ma trafić do kin pod koniec roku 2021.