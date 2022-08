"Kolejne 365 dni" - zobaczcie zwiastun finału trylogii o Laurze i Massimo [WIDEO]

Kolejne 365 dni - zobaczcie zwiastun produkcji

Jak już się pewnie domyślacie, w sieci pojawił się zwiastun kolejnej odsłony jednej z najmniej kreatywnych franczyz w historii polskiej kinematografii (tak, to mocne słowa) - "Kolejne 365 dni" ma być (na szczęście) finałem trylogii na podstawie dzieł Blanki Lipińskiej i jesteśmy bardzo, ale to bardzo wdzięczni, że tak się stanie.

A co tam słychać u głównych bohaterów? Chciałoby się w typowy polski sposób rzec: "Wszystko po staremu, w tym kraju nie da się żyć, osiem gwiazdek", ale niestety u Massimo i Laury jest jeszcze gorzej, niż zwykle. Jak czytamy w opisie fabuły "ich związek wisi na włosku, a para stara się przezwyciężyć problemy z zaufaniem i nieustępliwym Nacho, który pragnie ich rozdzielić".

Oprócz tego małego problemu, to wszystko jest jednak po staremu - w zwiastunie mamy ładne widoczki, drogie domy, piękne kobiety, przystojnych facetów, a nawet sformułowanie: "Are you back, baby girl?", które jak rozumiem jest nawiązaniem do pierwszej odsłony i "Are you lost, baby girl?" (sformułowanie znam z memów o Trzaskowskim, nie dotrwałem do tego, by usłyszeć je w filmie - przyp. red.).

Zobaczcie zwiastun poniżej:

Oglądaj

W nowej odsłonie powraca oczywiście gang odpowiedzialny za sukces poprzednich odsłon - za kamerą ponownie stanęli Barbara Białowąs i Tomasz Mandes, a scenariusz powstał na bazie motywów z powieści Blanki Lipińskiej. W swoich rolach powracają natomiast Anna-Maria Sieklucka, Michele Morrone, Simone Susinna, Magdalena Lamparska czy Otar Saralidze.

Data premiery "Kolejnych 365 dni" jest zaplanowana na 19 sierpnia 2022 roku. Film pojawi się oczywiście na Netflix.