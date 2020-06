Kolejne "Martwe zło" jednak powstanie! Poznaliśmy pierwsze szczegóły nowej odsłony kultowego horroru

"Martwe zło" to marka doskonale znana przez wszystkich horroromaniaków. To, co zaczęło się od niskobudżetowej produkcji, nakręconej przez grupę przyjaciół, przekształciło się w kultową serię grozy, wymieniają jednym tchem z takimi gigantami, jak "Halloween" i "Koszmar z ulicy Wiązów". Teraz doczekamy się kolejnej odsłony.

"Martwe zło" - kolejna część w drodze na ekrany

Już w ubiegłym roku Sam Raimi (twórca pierwszych trzech filmów) wyjawił, że chciałby nakręcić kolejną część. Teraz Bruce Campbell, odtwórca ikonicznej tytułowej roli, potwierdził nadzieje fanów.

Film nosi tytuł "Evil Dead Now", a stanowisko reżysera piastuje Lee Cronin (twórca horroru "Impostor"), osobiście wybrany przez Raimiego. Campbell zapewnił, że produkcja ma być bardziej dynamiczna i dostosowana do obecnych czasów. Niestety, aktor potwierdził również, że nie pojawi się w filmie.

Bruce Campbell jest twarzą serii. Wcielił się w postać Asha Williamsa we wszystkich trzech oryginalnych filmach z serii, a następnie kontynuował swoją przygodę z "Martwym złem" w serialu telewizyjnym. W 2013 roku pojawił się także gościnnie w remake'u.