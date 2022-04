Najpierw szukał bójki, a potem groził, że ich spali. Kolejne szczegóły z pijackiej eskapady Ezry Millera na Hawajach

Ezra Miller groził małżeństwu na Hawajach, że ich spali

Gwiazdor "Fantastycznych zwierząt" i "Flasha" Ezra Miller podobno groził małżeństwu na Hawajach, że zamierza ich podpalić. Znajdujący się na wakacjach Stoyan Kojoukarov i jego żona Niegel Hayes poprosili sąd o wydanie tymczasowego zakazu zbliżania się do nich. Para stwierdziła, że Miller dostał się do ich pokoju przez okno i groził im, że ich spali.

Z relacji małżeństwa wynika też, że aktor ukradł im kilka przedmiotów - w tym paszport i portfel należący do Hayes. Jak podaje ET Canada, sąd przyznał małżeństwu rację i Miller ma się pojawić w sądzie 13 kwietnia 2022 roku.

Para twierdzi, że nadal nie może dojść do siebie po zachowaniu Millera, a aktor ma mieć "prosty dostęp do broni", a także "znajomości pozwalające mu na to, by mógł się nad nimi znęcać w przyszłości". Tak jak wspomnieliśmy, sprawa będzie kontynuowana 13 kwietnia.

Przypominamy, że nie jest to pierwszy raz, gdy Miller ma problemy prawne na Hawajach - pod koniec marca 2022 roku aktor został aresztowany przez lokalną policję, kiedy to zaczął się zachowywać agresywnie wobec innych klientów baru. Zaczął przepychać się z 23-letnią kobietą, a także rzucił się na 32-letniego mężczyznę grającego w rzutki.

Prośby o spokój ze strony właścicieli okazały się być nieskuteczne, więc ci zadzwonili na policję. Funkcjonariusze zatrzymali Millera, a ten trafił do aresztu. Po wpłaceniu kaucji o wysokości 500 dolarów, aktor wyszedł na wolność.

Już 8 kwietnia 2022 roku będziemy mogli zobaczyć Ezrę Millera w filmie "Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore'a".