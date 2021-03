Na powrót Borata Sagdijewa - ekscentrycznego dziennikarza z Kazachstanu, trzeba było czekać 14 lat. Okazuje się, że było warto, bo film z Sachą Baronem Cohenem w roli głównej został nominowany do Oscara. Tym samym pobił dziwny rekord Guinnessa.

"Kolejny film o Boracie" z rekordem Guinnessa

Postać Borata zadebiutowała na długo przed premierą filmu "Borat: Podpatrzone w Ameryce, aby Kazachstan rósł w siłę, a ludzie żyli dostatniej" z 2006 roku. Sacha Baron Cohen spopularyzował tego bohatera w "Da Ali G Show" i z czasem doczekał się własnej produkcji - mockumentu, który stał się jedną z ikon komedii.

Chociaż aktor twierdził, że Borat nie powróci, w 2020 roku na Amazon Prime niespodziewanie zadebiutowała produkcja pod tytułem "Kolejny film o Boracie". Nowe przygody kazachskiego dziennikarza zostały bardzo dobrze przyjęte przez krytyków i widzów. Na tyle dobrze, że Maria Bakalova, która wcieliła się w córkę Borata, otrzymała nominację do Oscara w kategorii Najlepsza aktorka drugoplanowa, a sam film nominowano za Najlepszy scenariusz adaptowany.

Dzięki nominacjom do Oscarów "Kolejny film o Boracie" trafił do Księgi rekordów Guinnessa jako produkcja o najdłuższym tytule, która ma szansę na zdobycie prestiżowej nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej. Wszystko dlatego, że oryginalny tytuł filmu to "Kolejny film o Boracie: Tłusta łapówka dla amerykańskiego reżimu, by naród kazachski znów być wielki" ("Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan").

Gratulujemy nowemu rekordziście.

Księga rekordów Guinnessa - najdłuższy tytuł filmu nominowanego do Oscara

"Kolejny film o Boracie: Tłusta łapówka dla amerykańskiego reżimu, by naród kazachski znów być wielki" strącił z piedestału poprzedniego rekordzistę w dziwnej kategorii. Przez 56 lat niepokonanym posiadaczem zaszczytnego tytułu była produkcja z 1965 roku "Ci wspaniali mężczyźni w swych latających maszynach" ("Those Magnificent Men In Their Flying Machines Or How I Flew From London To Paris In 25 Hours 11 Minutes"). Komedia w reżyserii Kena Annakina została nominowana do Oscara w dwóch kategoriach scenariuszowych.

Oscary 2021 - kiedy odbędzie się gala wręczenia nagród?

O tym, kto otrzyma statuetki za najlepsze produkcje roku 2020, dowiemy się dopiero 25 kwietnia 2021 roku. Listę nominowanych filów ogłoszono w połowie marca. Wręczenie Oscarów w takich kategoriach jak najlepszy film, najlepsza reżyseria, najlepszy aktor i najlepsza aktorka zobaczymy dopiero za niecały miesiąc.