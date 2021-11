Kolejny legendarny reżyser krytykuje filmy superbohaterskie. Ridley Scott: "są nudne jak g*wno"

Ridley Scott to jeden z najsłynniejszych reżyserów Hollywood. W samym 2021 roku pojawią się aż dwie wyreżyserowane przez niego produkcje - "Ostatni pojedynek", którego premiera odbyła się w październiku i wspomniany "House of Gucci", debiutujący w listopadzie.

Filmowiec nie daje sobie jednak chwili wytchnienia i obecnie pracuje nad biografią Napoleona Bonaparte (z Joaquinem Phoenixem w roli głównej) i drugą częścią "Gladiatora".

Reżyser udzielił ostatnio wywiadu portalowi Deadline, w którym został zapytany o swoje przyszłe produkcje i ich wpływ na branżę filmową. Scott dość brutalnie nawiązał do obecnego Hollywood, w którym królują filmy superbohaterskie. Porównał je do swojej nadchodzącej produkcji o Napoleonie:

Oglądałeś kiedyś "Waterloo"? K***a mać. Tam jest tylko jedna bitwa. (...) Nie obchodzi mnie, jak bardzo jest majestatyczna. Nie obchodzi mnie, ile pojawia się w niej żołnierzy. Robi się nudno. Napoleon stoczył około 61 bitew. Bondarczuk to sprowadził do jednej bitwy. Nie możesz opowiedzieć o Napoleonie jedną bitwą, ponieważ poznajemy go pod koniec jego życia jako przywódcę. Prawie zawsze najlepsze filmy są napędzane przez bohaterów. Potem przejdziemy do filmów superbohaterach, bo ja zamierzam je zmiażdżyć. Zmiażdżę je. Są nudne jak g***o.