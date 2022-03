Kolejny polski kinowy hit trafi na Netflixa. Kiedy premiera "Furiozy"?

Już w kwietniu na Netflixie pojawi się popularny polski film "Furioza", który został nominowany do trzech Orłów. O czym opowiada produkcja z Mateuszem Damięckim w roli głównej?

Furioza trafi na Netflix. Kiedy premiera filmu w streamingu?

Popularny polski film "Furioza" z udziałem m.in. Mateusza Damięckiego i Weroniki Książkiewicz trafi już w kwietniu na Netflix. Produkcja Cypriana T. Olenckiego, twórcy filmu "PolandJa", otrzymała niedawno nawet trzy nominacje do Polskiej Nagrody Filmowej Orły. Te są w kategoriach: najlepsze zdjęcia, dźwięk i charakteryzacja.

"Furioza" to thriller o środowisku przestępców i kiboli, które próbuje zinfiltrować główny bohater (Mateusz Banasiuk). Ten jest obecnie uznanym lekarzem, jednak jego życie niedługo się zmieni - po latach odzywa się do niego dawna przyjaciółka (Weronika Książkiewicz), w której się podkochiwał. Ta składa mu propozycję nie do odrzucenia.

Ze względu na wspólną przeszłość, mężczyzna nie waha się zawiesić swojego dostatniego życia i pomóc rozbić groźną szajkę przestępczą. Traf jednak chce, że w środowisku tym działa ich dawny kumpel ze szkolnej ławki, a polski półświatek zaczyna go coraz bardziej wciągać. Szybko okazuje się, że wcale nie tak łatwo jest się z niego wydostać.

Poniżej możecie zobaczyć zwiastun "Furiozy":

Tak jak wspomnieliśmy, reżyserem filmu jest Cyprian T. Olencki. Ten pomógł również w stworzeniu scenariusza we współpracy z Tomaszem Klimalą. Na ekranie pojawiają się natomiast m.in. Mateusz Damięcki, Weronika Książkiewicz, Mateusz Banasiuk, Łukasz Simlat, Wojciech Zieliński, Szymon Bobrowski, Janusz Chabior i Sebastian Stankiewicz.

Film pierwotnie zadebiutował w kinach w październiku 2021 roku. Na Netflix zadebiutuje już 1 kwietnia 2022 roku.