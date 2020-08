Kolejny sukces "Harry'ego Pottera". Pierwsza odsłona zarobiła miliard dolarów

Filmowa seria przygód młodego czarodzieja z blizną na czole wystartowała w 2001 roku filmem "Harry Potter i Kamień Filozoficzny". Całość okazała się wielkim hitem i po dziś dzień cieszy się ogromną popularnością. Pokazują to najnowsze wyniki box office.

"Harry Potter i Kamień Filozoficzny" z miliardem dolarów

Kilka dni temu informowaliśmy was o świetnym wyniku pierwszej odsłony "Harry'ego Pottera", która po 19 lat wróciła na 1. miejsce światowego box office'u. Przyczyniły się do tego głównie Chiny, w których film przyciągnął przed ekrany rzesze widzów. Teraz produkcja zaliczyła kolejny sukces dołączając do grona filmów z miliardem dolarów przychodów.

W roku swojej premiery "Kamień Filozoficzny" zarobił łącznie ponad 974 milionów dolarów na całym świecie. W kolejnych latach okazjonalnie powracał do kin, co przełożyło się na wzrost zarobków, które osiągnęły ostatecznie kwotę około 990 milionów dolarów. Pandemia koronawirusa pomogła adaptacji twórczości J.K. Rowling. Liczne sieci kin zdecydowały się na wyświetlanie najpopularniejszych dzieł filmowych, by zapełnić kinowe sale. Dzięki temu "Kamień Filozoficzny" wygenerował kolejne przychody i ostatecznie przekroczył granicę miliarda dolarów na całym świecie. Na obecną chwilę dochody z filmu wynoszą 1,00126 miliarda dolarów.

"Kamień Filozoficzny" jest zatem drugim filmem z magicznej serii, któremu się ta sztuka udała. Poprzednikiem jest finał serii o podtytule "Insygnia Śmierci: Część II" z wynikiem 1,401 miliarda dolarów. Zgodnie z danymi opublikowanymi przez portal Deadline, seria jako całość zarobiła na ten moment 7,74 miliarda dolarów.