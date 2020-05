Kolejny sukces braci Sekielskich. Ilu widzów widziało już film "Zabawa w chowanego"?

16 maja 2020 roku na serwisie YouTube zadebiutował drugi film dokumentalny Tomasza Sekielskiego, poświęcony pedofilii w polskim Kościele Katolickim. "Zabawa w chowanego" to kolejny sukces dziennikarza. Ile osób obejrzało niezależną produkcję w ciągu 24 godzin od premiery?

"Zabawa w chowanego" - kolejny sukces braci Sekielskich

Na kontynuację głośnego filmu "Tylko nie mów nikomu" widzowie czekali ponad rok. W końcu udało się pokazać światu ciąg dalszy sekretów polskiego Kościoła, dramatu ofiar księży pedofilów i potwornej machiny, którą szczególnie trudno powstrzymać w obecnym klimacie politycznym.

Film "Tylko nie mów nikomu" był ogromnym sukcesem. Wywołał medialną burzę i spowodował, że sprawą zainteresowała się nie tylko cała Polska, ale również świat. Czy w przypadku "Zabawy w chowanego" było podobnie?

W ciągu niespełna 10 godzin od premiery filmu liczba wyświetleń wynosiła więcej niż milion. Dobę po publikacji "Zabawy w chowanego" wskaźnik wskazywał ponad 2,5 miliona odsłon. W momencie pisania tego artykułu poruszający dokument obejrzało 2 889 237 osób. Do końca weekendu wynik będzie dobijał do 4 milionów wejść.

Twórcy zebrali wszelkie środki potrzebne do zrealizowania filmu za pośrednictwem portalu Patronite. Produkcja jest więc całkowicie niezależna. W "Zabawie w chowanego" powracają wątki z "Tylko nie mów nikomu", ale tym razem bracia Sekielscy postanowili się skupić w szczególności na konkretnej sprawie, która od lat jest zamiatana pod dywan. Bohaterami są trzej mężczyźni - ofiary księdza Arkadiusza Hajdasza. Ksiądz pedofil mimo postawionych zarzutów nadal przebywa na wolności. Co gorsza, nowy okólnik ministra sprawiedliwości daje kurii, która nie jest stroną w sprawie wgląd do akt postępowania, co sprawia, że Kościół może działać na niekorzyść poszkodowanych.

Miejmy nadzieję, że filmy Sekielskich zmienią w końcu sytuację, w której Kościół Katolicki stoi ponad prawem obowiązującym w Polsce.

