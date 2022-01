Kompletna dominacja Marvela w kinach. Filmy stanowiły ogromną część światowego przychodu przemysłu

Marvel zdominował przychody kin

W 2021 roku na ekrany kinowe weszły cztery filmy Marvel Studios/Disneya (i jeden trochę Sony Pictures), a także jeden w pełni Marvel Comics i Sony Pictures. Jak pokazują nam statystyki, te produkcje były odpowiedzialne za około 30% łącznych przychodów kin w 2021 roku.

To ogromna różnica w porównaniu do 2020 roku, kiedy do kin wszedł raptem jeden (i do tego mocno krytykowany) film Marvela, czyli "New Mutants". Przerwa wyszła jednak Marvel Studios na dobre, bo jak pokazuje powyższa statystyka, firma mogła całkowicie zdominować rynek w 2021 roku.

Więc przypomnijmy - chronologicznie w kinach pojawiły się w zeszłym roku filmy "Black Widow", "Shang-Chi", "Eternals" (w pełni wyprodukowane przez Marvel Studios i Disneya), "Spider-Man: No Way Home" (współpraca Marvel Studios, Disneya i Sony Pictures) oraz "Venom 2" (w pełni Sony Pictures).

Dla porównania - w 2018 roku Marvel Studios było odpowiedzialne za 18% łącznych przychodów kin. A pamiętajmy, że wyszły wówczas filmy "Black Panther", "Avengers: Infinity War" oraz "Ant-Man and The Wasp".

"Black Widow" przyniosła 379 milionów dolarów przychodu (pamiętajmy, że zadebiutowała też jednocześnie na Disney+ Premier Access), "Shang-Chi" dodał 432 miliony dolarów, a "Eternals" przynieśli kolejne 401 milionów. Sony dodało od siebie 501 milionów dolarów za "Venoma 2", a potem "Spider-Man: No Way Home" absolutnie przebił wszystko i wszystkich, przynosząc przychody rzędu prawie 1,4 miliarda dolarów. Łącznie Marvel przyniósł więc przychody ponad 3 miliardów dolarów.

Wysokie miejsca w 2021 roku zajęły filmy "Szybcy i wściekli 9" (726 milionów), "No Time To Die" (774 milionów), czy "Godzilla vs. Kong" (467 milionów). Niezłe wyniki zanotowały też produkcje "Free Guy" (331 milionów) i "Diuna" (396 milionów), a można też wspomnieć o "Cichy miejscu 2", "Cruelli", czy "Podróży do dżungli" - te trzy filmy prawie przebiły barierę 300 milionów.