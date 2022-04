Konfliktu między Deppem a Heard ciąg dalszy. Ich rozprawa sądowa będzie transmitowana w telewizji

Rozprawa między Heard i Deppem będzie transmitowana na żywo

Końca batalii sądowej między Johnnym Deppem a Amber Heard nadal nie widać. Byłe małżeństwo postanowiło się nawzajem pozwać o pobicie, zniesławienie i inne nieprzyjemne sprawy. Niedługo dojdzie do kolejnej rundy tej walki - tym razem oskarżyciel Depp wnosi o zniesławienie ze strony Heard.

Sprawa rozpoczęła się w 2018 roku, kiedy to Heard napisała artykuł dla Washington Post, w którym opowiedziała o przemocy domowej, byciu ofiarą w związku i swojej historii. Nietrudno było się domyślić, że chociaż Heard nie wymieniła go z nazwiska, to aktorka opowiadała o związku z Johnnym Deppem.

Wówczas The Sun nazwało go "damskim bokserem" (sprawę o zniesławienie Depp przegrał), a całość zaowocowała wspomnianymi kilkoma pozwami.

W tym, o którym mowa, Depp pozwał ją o zniesławienie i oczekiwał 50 milionów dolarów zadośćuczynienia. W tym czasie aktor zdążył stracić rolę w serii "Fantastyczne zwierzęta", a Heard osiągnęła sukces kasowy w "Aquamanie" i pojawi się w kolejnej odsłonie produkcji.

Sędziowie nadal nie wydali werdyktu w sprawie zniesławienia, a kolejna rozprawa będzie teraz pokazywana w telewizji. Stacja Court TV przeprowadzi transmisję na żywo, a o sprawie opowiedział tymczasowy szef telewizji, Ethan Nelson:

Tak głośne sprawy sądowe często są przekształcane przez dziennikarzy i społeczeństwo. Czasami trudno jest zrozumieć, co jest prawdą, co jest niepodważalnym faktem, a co tylko domysłem. Dlatego postanowiliśmy zająć się sprawą - nie tylko dostarczymy materiały prosto z sali sądowej, ale też dzięki naszym ekspertom dostarczymy całkowicie niezawisłe opisy całej sprawy.

Kolejna rozprawa między Deppem a Heard odbędzie się 11 kwietnia 2022 roku.