Kontrowersyjna ekranizacja powieści Kosińskiego. Ludzie wychodzą w trakcie seansu. "Trzy godziny piekła"

"Malowany ptak" to powieść Jerzego Kosińskiego wydana w 1965 roku. Opowiada o wojnie widzianej oczami żydowskiego dziecka. Główny bohater mieszka w Europie wschodniej i ukrywa się, aby uniknąć nazistowskich obozów koncentracyjnych. Po latach książka doczekała się ekranizacji.

Ludzie wychodzą z seansu ekranizacji powieści Kosińskiego

Za scenariusz i reżyserię filmu na podstawie "Malowanego ptaka" odpowiada Václav Marhoul. Produkcja miała swoją premierę we wrześniu 2019 roku i otrzymała wiele prestiżowych nagród jak np. osiem Czeskich Lwów czy Brązowa Żaba na Camergimage. Film jednak ze względu na swój mocny przekaz budzi skrajne emocje.

"Malowany ptak" to trudne kino - nie dla każdego. Odkąd produkcja pojawia się na ekranach kin, budzi ogromne emocje. Jak donosi independent.co.uk, podczas pierwszych seansów z sal kinowych wychodziła aż połowa widzów. Dlaczego? Obecni w kinach nie mogli znieść przemocy, którą można zobaczyć w produkcji.

Jak czytamy na onet.pl, krytycy filmu bardzo docenili podejście do tematu, które znajdziemy zarówno w książce jak i w filmie. Jednak pozbawione skrupułów pokazywanie tak ogromnego okrucieństwa trafiło do niewielu. W recenzjach możemy przeczytać, że film to "groteskowy cyrk bez ustalonego kierunku i przyczyny" czy też "trzy godziny piekła".

Ze wględu na pandemię koronawirusa produkcja dopiero teraz trafia do szerszej dystrybucji.