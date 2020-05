Kontynuacja "Tyler Rake: Ocalenie" potwierdzona. Co wiemy o filmie?

"Tyler Rake: Ocalenie" to najnowszy film wyprodukowany przez braci Russo, znanych najlepiej jako twórcy dwóch ostatnich odsłon "Avengers". Film akcji z Chrisem Hemsworthem w roli głównej okazał się olbrzymim hitem i jest na najlepszej drodze do stania się najchętniej oglądanym filmem platformy Netflix. Nic zatem dziwnego, że sukces przełożył się na decyzję o kontynuacji. Tę potwierdził Joe Russo.

Joe Russo udzielił wywiadu portalowi Deadline, gdzie zdradził, że firma AGBO, którą prowadzi wraz z bratem, podpisała kontrakt na stworzenie kolejnej odsłony "Tyler Rake: Ocalenie". Na obecną chwilę wiemy, że Joe Russo ma napisać scenariusz i istnieje spora szansa, że w roli głównej powróci Hemsworth, a Sam Hargrave ponownie zajmie stanowisko reżysera. Konkretne negocjacje mają nastąpić jednak dopiero, gdy scenariusz będzie gotowy.

Zobacz też: "Tyler Rake: Ocalenie" - Chris Hemsworth wciąż w formie. Recenzja nowego filmu braci Russo

Jak informowaliśmy was jakiś czas temu, pomysł na przekształcenie rzeczonego filmu we franczyzę pojawił się już wcześniej. Twórcy spekulowali odnośnie tego, czy kolejna odsłona "Tyler Rake: Ocalenie" miałaby stanowić sequel, czy też prequel skupiający się na wcześniejszych losach tytułowego bohatera. W ostatnim wywiadzie Joe Russo nie sprecyzował ostatecznie, którą ścieżkę obiorą.

"

Umowa na kolejną część została domknięta i jesteśmy w fazie tworzenia zamysłu na to, co film miałby przedstawiać. Na obecną chwilę nie zapewnimy, czy historia potoczy się do przodu, czy cofnie nas do poprzednich wydarzeń. Pierwszą część zakończyliśmy dość luźnym zakończeniem, co miało pozostawić widzów z wieloma pytaniami. "