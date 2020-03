Koronawirus jest odpowiedzialny za tragiczne wyniki finansowe kin - są najgorsze od 1995 roku

Jak nietrudno się domyślić, pandemia koronawirusa ma fatalny wpływ na wyniki finansowe wielu produkcji kinowych - nie tylko na rynkach zablokowanych przez wirusa (kina pozamykano m.in. w Polsce), ale teraz także i w USA. Jak podaje portal Deadline, 10 najpopularniejszych filmów zebrało "jedynie" 50 milionów dolarów w box-office. Taki wynik oznacza, że będzie to najgorsza suma w trakcie jednego weekendu od prawie 25 lat.

Fatalne wyniki finansowe kin

Strach ludzi przed obecną pandemią to tylko jeden z czynników - USA poszło nareszcie po rozum do głowy i wystosowali rozporządzenie zachęcające do siedzenia w domach. Również właściciele kin postanowili poważnie potraktować pandemię koronawirusa i albo zawiesiły działalność, albo ograniczyły sprzedaż biletów do 50%.

Jeśli chodzi natomiast o same wyniki, to najwyższe miejsce podium utrzymał film "Naprzód" Pixara z Tomem Hollandem i Chrisem Prattem w rolach głównych. Produkcja zarobiła 10,5 miliona dolarów, co oznacza spadek o ponad 70% w porównaniu do wyniku z debiutanckiego tygodnia. Dla Pixara to cios - nigdy wcześniej żaden z ich filmów nigdy nie zanotował tak dużego spadku w ciągu tygodnia. Drugie miejsce zajęła nowość "Wierzę w ciebie" z wynikiem 9,5 miliona dolarów.

Trzecie miejsce przypadło natomiast "Bloodshotowi" z Vinem Dieslem w roli glównej. Film miał rozpocząć filmowe uniwersum na podstawie komiksów Valiant, ale wynik 9,3 milionów dolarów w weekend otwarcia pozostawia wiele do życzenia. Zwłaszcza, że na całym świecie jest równie słabo - 13 milionów dolarów przychodu z innych rynków daje łączny wynik 22,3 miliona przy budżecie, który wynosił około 45 milionów.

Sytuacja w najbliższych tygodniach raczej się nie poprawi - wszystko dlatego, że odwołano największe filmowe premiery nadchodzących miesięcy. Przeniesiono już "No Time To Die", czyli ostatni film o Jamesie Bondzie z Danielem Craigiem w roli Agenta 007, "New Mutants", a także "Szybkich i wściekłych 9".

Wciąż nieznany jest los "Black Widow" od Marvel Studios, która ma zadebiutować w kinach w maju 2020 roku. Disney utrzymuje, że zamierza pokazać produkcję w planowanym terminie, ale możliwe, iż coraz większe ryzyko rozprzestrzenienia się koronawirusa w USA może jednak pokrzyżować ich plany.