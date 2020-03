Nawet koronawirus nie przestraszył Toma Cruise'a. Zobaczcie zdjęcia z planu "Mission: Impossible 7"

Kilka tygodni temu ogłoszono, że zawieszono zdjęcia do "Mission: Impossible 7", które miały ruszyć we Włoszech. I chociaż odwołano pracę na południu Europy, to Tom Cruise i ekipa nie zwalniają tempa. W sieci pojawiły się zdjęcia z planu filmu na torze wyścigowym w okolicach Londynu. Według informacji zdobytych przez gazetę "Daily Mail", w stolicy Anglii kręcona jest sekwencja otwierająca nową produkcję.

Mission: Impossible 7 - zdjęcia z planu

Jak wiemy, Londyn nie jest miejscem bezpiecznym od koronawirusa - po prostu tamtejszy rząd nie podjął jeszcze tak szeroko zakrojonej walki z pandemią. Dlatego takie warunki okazały się sprzyjające dla Toma Cruise'a, którego widzimy na zdjęciach z planu. Aktor dosiada na nich motocykl marki BMW, a następnie przesiada się do samochodu tego samego producenta.

To, że Tom Cruise jest uzależniony od wykonywania swoich własnych popisów kaskaderskich, jest wiadome nie od dziś. Jednak warto pochwalić aktora za to, że tym razem założył kask do scen na motocyklu (to zdarza mu się rzadko). Jeśli chodzi zaś o zagrożenie ze strony koronawirusa, to cóż... wygląda na to, że jeżeli wyskakuje się z samolotów i wspina się po Burj Khalifie, to żaden wirus nie jest straszny.

Poniżej możecie zobaczyć zdjęcia z planu "Mission: Impossible 7", kręcone na starym torze wyścigowym używanym kiedyś przez ekipę "Top Gear":

Premiera filmu "Mission: Impossible 7" ma się odbyć w lipcu 2021 roku i jeżeli koronawirus nie pokrzyżuje planów twórców, to powinno się obyć bez żadnych opóźnień.