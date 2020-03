Koronawirus wstrzymał prace na planie kolejnego filmu. Tym razem chodzi o nową produkcję z Penélope Cruz i Antonio Banderasem

Kolejne kiepskie wieści ze świata branży filmowej. Koronawirus pokrzyżował plany twórcom nadchodzącej komedii zatytułowanej "Official Competition", w której w głównych rolach wystąpią Penélope Cruz i Antonio Banderas. Zadecydowano się przerwać zdjęcia do filmu.

"Official Competition" - z powodu koronawirusa wstrzymano zdjęcia do filmu z Penélope Cruz i Antonio Banderasem

Jak podaje Deadline, hiszpański producent postanowił wstrzymać prace na planie filmu "Official Competition". Wszystko przez epidemię COVID-19. Prace nad produkcją ruszyły kilka tygodni temu i odbywały się w Hiszpanii, głównie w okolicach Madrytu. W rolach głównych wystąpią Penélope Cruz i Antonio Banderas - hiszpańskie gwiazdy, które znowu wspólnie pojawią się na dużym ekranie. Niestety zobaczymy je prawdopodobnie później, niż początkowo przewidywano.

Przedstawiciele The Mediapro Studio zdecydowali się nie ryzykować i zawiesili prace nad filmem, o czym poinformowali w oficjalnym oświadczeniu.

" Postanowiliśmy wdrożyć środki bezpieczeństwa i odpowiedzialności wobec naszej ekipy filmowej, w obliczu niepewności wyrażonej przez niektórych jej członków i umożliwienie im zaspokojenia potrzeb rodzinnych, zwłaszcza wobec zamknięcia wszystkich szkół w Madrycie. "

Zdjęcia miały trwać do połowy kwietnia 2020 roku. W związku z sytuacją w kraju przesunięto ich termin na bliżej nieokreślony czas. Producenci mają nadzieję, że ekipa wróci na plan najszybciej, jak to możliwe.

Hiszpania jest obecnie drugim europejskim krajem, w którym koronawirus zebrał największe żniwo. Do tej pory zanotowano 3148 przypadków chorych pacjentów i 87 zgonów.

"Official Competition" - kiedy premiera?

Reżyserami zawieszonej produkcji są Mariano Cohn i Gastón Duprat. Cruz wcieli się w słynną aktorkę Lolę Cuevas, która dostanie angaż od milionera. Mężczyzna postanowi wykorzystać swój majątek, by powołać do życia wielki film. Banderas wcieli się w hollywoodzkiego idola Félixa Rivero. W obsadzie zobaczymy też argentyńskiego aktora Oscara Martíneza, który zagra ikonę teatru Ivána Torresa. Za film odpowie Protagonist Pictures. Na razie nie zdradzono, kiedy film trafi do kin. Prawdopodobnie premiera odbędzie się w roku 2021, ale w związku z zawieszeniem zdjęć, może się opóźnić.

