"Kosmiczny mecz 2" zarabia krocie. Przebił "Czarną Wdowę", która zanotowała OGROMNY spadek

Kosmiczny mecz 2 kinowym hitem. Film świetnie zarabia

Nawet fakt, że film "Kosmiczny mecz: Nowa era" zadebiutował jednocześnie w kinach i na HBO Max nie zmienił faktu, że obraz z LeBronem Jamesem w roli głównej zdobył pierwsze miejsce w amerykańskim box-offisie. Mało tego - pobił nawet rekord wśród filmów dla dzieci wydanych w trakcie pandemii, przynosząc zyski rzędu 31,65 miliona dolarów.

To również rekord dla studia Warner Bros. Film ledwo pobił wynik produkcji "Godzilla vs. Kong" - produkcja o wielkich potworach przyniosła przychody rzędu 31,625 miliona dolarów. To również największy debiut dla reżysera Malcolma D. Lee, którego poprzedni najlepiej zarabiający film "Girls Trip" zdobył 31,2 miliona w pierwszy weekend.

Jak podaje Deadline, Warner Bros. sporo zainwestował w marketing, zdobiąc autobusy w logo filmu, rozklejając plakaty, a także oczywiście zachęcając LeBrona Jamesa do promowania produkcji w jego mediach społecznościowych, gdzie jest obserwowany przez prawie 200 milionów osób.

Definitywnie pomógł również fakt, że według iSpot Warner Bros. wydał ponad 15 milionów dolarów na spoty telewizyjne w USA. To rekord wśród filmów dla dzieci. Sukcesem "Kosmicznego meczu: Nowej ery" pochwalił się oczywiście LeBron James, który podzielił się na Twitterze linkiem do artykułu o dochodach produkcji:

Problemy zanotowała "Czarna Wdowa". W trakcie tego weekendu jej przychody spadły o katastrofalnie wyglądające -67%. Nadal dało jej to wynik rzędu 25,25 milionów dolarów, ale taka statystyka wygląda źle w porównaniu do innych produkcji MCU - to największy spadek dla filmu Marvela/Disneya, bijąc poprzedni rekord "Ant-Mana i Osy" (-62%).