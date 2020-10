"Kosmiczny mecz 2" jednak największym crossoverem wszech czasów. Poznaliśmy opis fabuły

"Kosmiczny mecz 2" ma zadebiutować w kinach w lipcu 2021 roku (aczkolwiek może to ulec zmianie w zależności od daty zakończenia sezonu 2020/21 ligi NBA). Pierwsze zdjęcia z planu i plotki na temat produkcji pojawiły się już latem 2019 roku, kiedy to kręcono film. Szczegóły dotyczące fabuły pozostawały jednak owiane tajemnicą aż do teraz - podzielił się nimi reżyser/scenarzysta Ben Mekler, który miał okazję zobaczyć testową wersję filmu.

Kosmiczny mecz 2 największym crossoverem wszech czasów?

To właśnie on udostępnił niedawno na Twitterze oficjalny opis filmu, który miał być podobno wysyłany do wszystkich osób zaproszonych na pokazy testowe nadchodzącej produkcji. Z niego dowiadujemy się, że w "Kosmicznym meczu 2" zobaczymy m.in. mnóstwo bohaterów i złoczyńców (Joker, Godzilla, Two-Face, czy Voldemort) znanych z innych filmów Warner Bros.

Oprócz tego potwierdzono, że Don Cheadle (War Machine z filmów Marvela) udzieli głosu głównemu antagoniście, który nosi imię Al G. Natomiast głównym zadaniem LeBrona Jamesa będzie uratowanie swojego syna, Bronny'ego. Jak czytamy w opisie:

" Podczas wycieczki po studiach Warner Brothers, supergwiazda NBA LeBron James i jego syn zostają przypadkiem uwięzieni w świecie, który zawiera wszystkie postaci i opowieści z filmów WB. Ten jest kontrolowany przez oszalałą sztuczną inteligencję, która nazywa się Alem G (Don Cheadle). LeBron z pomocą Królika Bugsa musi przedostać się przez niewiarygodny świat zamieszkały przez ikoniczne postaci oraz filmowe sceny i ponownie złączyć skład Zwariowanych melodii, by uratować swojego syna. Jednak uratowanie syna to tylko jedno - by wrócić do swojego świata, LeBron i Bugs muszą odkryć nikczemny plan Ala G oraz wziąć udział w epickim meczu koszykówki, w którym duet stanie do pojedynku z komputerowymi, ulepszonymi wersjami prawdziwych gwiazd NBA i WNBA. To spotkanie obejrzy cały świat. "

Zapowiada się ciekawa filmowa przygoda po świecie Warner Bros. Przypominamy, że w filmie oprócz LeBrona Jamesa wystąpią również m.in. Damian Lillard (Portland Trail Blazers), Anthony Davis (gwiazdor i kolega LeBrona z Los Angeles Lakers), Chris Paul (Oklahoma City Thunder), Klay Thompson (Golden State Warriors), Kyle Kuzma (Los Angeles Lakers) oraz gwiazdy WNBA - Diana Taurasi (Phoenix Mercury), Nneka Ogwumike i Chiney Ogwumike (obydwie grają dla Los Angeles Sparks).

Rodzinę gwiazdora zagrają natomiast Sonequa Martin-Green (zagra żonę LeBrona, Savannę James) oraz Ceyair J. Wright jako LeBron "Bronny" James Jr. Premiera "Kosmicznego meczu 2" odbędzie się w lipcu 2021 roku.