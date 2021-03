"Kosmiczny mecz 2" - pierwsze zdjęcia z filmu potwierdzają cross-over wszech czasów!

Kosmiczny mecz: Nowe dziedzictwo - szykuje się cross-over wszech czasów

25 lat po oryginalnym "Kosmicznym meczu", Warner Bros. szykuje się do pokazania światu kolejnej odsłony meczu gwiazd z bajkowymi postaciami i legendą kosza w rolach głównych. Tym razem zamiast Jego Powietrznej Mości na parkietach bajkowej areny zamelduje się Król James - niezmienny będzie jednak skład Zwariowanych melodii. Pojawią się m.in. Tweety, Lola, Diabeł Tasmański oraz oczywiście Królik Bugs.

Do premiery filmu pozostało zaledwie kilka miesięcy i chociaż w "normalnych" warunkach najprawdopodobniej dostępny byłby już zwiastun, to obecnie możemy się cieszyć jedynie z tego, że Warner pokazał pierwsze kadry z "Kosmicznego meczu: Nowego dziedzictwa".

Te prezentują nam zbliżenia na LeBrona Jamesa i strój odświeżonej wersji Toon Squad, kilka kadrów z postaciami Zwariowanych melodii, rzut oka na złoczyńcę granego przez Dona Cheadle'a, a także filmowego syna LeBrona:

Wiemy, że postać Cheadle'a będzie się nazywała Al G Rhythm i to on wciągnie Jamesa i jego syna Doma (Cedric Joe) do należącego do Warner 3000 "Server-verse" - wszystko po to, by... ukraść miliony obserwujących Jamesa w social mediach. W powrocie do domu będzie im przeszkadzał Goon Squad, który ma być "prawdopodobnie najlepszą drużyną koszykówki w historii", jak twierdzi sam LeBron w wywiadzie z Enterainment Weekly.

W trakcie podróży po "serwerach" Warnera, LeBron pozna nie tylko skład Zwariowanych melodii, ale również odwiedzi plany filmowe najpopularniejszych produkcji od tego studia. Reżyser filmu Malcolm D. Lee zdradził, że mogą się w nim pojawić produkcje pokroju "Mad Maxa" i "Casablanki", a postaci Warnera pojawią się również w samej arenie - tak jak celebryci podczas prawdziwych meczów.

Entertainment Weekly potwierdziło, że miejsca w pierwszych rzędach obok parkietu będą zajmowane przez "gwiazdorów" pokroju Batmana i King Konga. Zdjęcia z 2020 roku pokazały nam natomiast Jokera, Pennywise'a i Maskę. Mówiąc krótko - będzie dużo znajomych twarzy.

Film "Kosmiczny mecz: Nowe dziedzictwo" zadebiutuje w kinach i na HBO Max już 16 lipca 2021 roku.