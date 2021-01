"Kosmiczny mecz 2" z pierwszym fragmentem. Królik Bugs i LeBron James mierzą się ze złoczyńcami

HBO Max wydało krótką migawkę przedstawiającą ich nadchodzące premiery - wśród nowości pojawił się krótki fragment "Kosmicznego meczu: Nowego dziedzictwa", bo tak oficjalnie brzmi tytuł filmu, który potocznie nazywaliśmy "Kosmicznym meczem 2".

Ten nie jest zbyt długi i przedstawia nam LeBrona Jamesa i Królika Bugsa, którzy z niedowierzaniem patrzą na sytuację na boisku - bowiem nagle w kierunku sufitu leci promień światła/laser, co przeraża duet ze składu Zwariowanych melodii. GIF z "Kosmicznego meczu: Nowego dziedzictwa" (ponieważ dźwięku z filmu i tak nie ma) zobaczycie poniżej:

Możemy się spodziewać, że nagranie pochodzi z sekwencji meczu przeciwko Monstars, czyli "złoczyńcami" z pierwszego "Kosmicznego meczu". James niedawno był gościem programu "Road Trippin'" przygotowanego na łamach platformy Uniterrupted (która swoją drogą została stworzona przez m.in. właśnie LeBrona), gdzie powiedział, że rywalami Zwariowanych melodii będą "postaci nie z tej ziemi":

James zdradził również, że film będzie skupiał się głównie na relacji ojciec-syn, a przeciwnicy jego składu nie będą się nazywali "Monstars":

Możecie ich tak nazywać. Mają inne imię, ale wam go nie zdradzę. Ale to w sumie film rodzinny. Skupia się na relacji między mną, a moim synem - ja wymagam od niego tego, czego wymagano ode mnie za młodu. Wymagam od niego, by grał w kosza: "To będziesz robił i tak będziesz to robił". I ja jako rodzic, który nie słucham się uwag mojego syna i nie wierzę w to, w czym on naprawdę jest dobry. W końcu relacja staje się trudna do naprawy i przez cały film staram się znowu z nim złapać kontakt. A oprócz tego pojawiają się Królik Bugs, Diabeł Tasmański, Lola, Tweety. Wszyscy.