"Kosmiczny mecz: Nowa era" - LeBron, Królik Bugs i Lola błyszczą jak gwiazdy w zwiastunie

Kosmiczny mecz: Nowa era - zobaczcie zwiastun nowego filmu

Świat koszykówki wraca na międzynarodowe salony. Prawie 25 lat po premierze oryginalnego "Kosmicznego meczu" z Michaelem Jordanem w roli głównej w kinach pojawi się "Kosmiczny mecz: Nowa era", w którym pierwsze skrzypce zagra LeBron James. Zasady zabawy pozostają podobne - LeBron również będzie musiał poprowadzić skład Zwariowanych melodii do zwycięstwa w meczu koszykówki przeciwko teoretycznie lepszej drużynie (tym razem to Goon Squad).

Tym razem stawka jest jednak wyższa - zagrożone jest bowiem życie Doma, młodszego syna gwiazdora. Czy LeBronowi i jego drużynie uda się przezwyciężyć te trudności? Pewnie tak, to w końcu film dla dzieci:

Trudno nie zauważyć, że publiczność składa się w całości z mieszkańców różnych serii filmowych należących do Warner Bros. Przez to widzimy Jokera, smoki z "Gry o tron", Stalowego Giganta, czy bohaterów... "Mechanicznej pomarańczy". Oprócz tego twórcy zamieścili w filmie piękne nawiązanie do prawdziwego życia i odtworzyli ikoniczny wsad LeBrona, któremu asystował Dwayne Wade:

Jak czytamy w opisie fabuły:

Ta pobudzająca do wewnętrznej przemiany podróż to szalone połączenie dwóch światów pokazujące, do czego zdolni są niektórzy rodzice, żeby znaleźć wspólny język z dziećmi. LeBron i jego młodszy syn Dom zostają uwięzieni w przestrzeni cyfrowej przez zbuntowaną sztuczną inteligencję. Sportowiec musi bezpiecznie wrócić z synem do domu, prowadząc Bugsa, Lolę i całą paczkę notorycznie niezdyscyplinowanych bohaterów Looney Tunes do zwycięstwa na koszykarskim parkiecie z drużyną cyfrowych mistrzów, stworzonych przez sztuczny umysł. Takiej parady gwiazd profesjonalnej koszykówki jeszcze nie widzieliście. Tunes kontra Goons to mecz o najwyższą stawkę, który odmieni relację LeBrona z synem i udowodni, jaką moc ma zwykłe bycie sobą. Gotowe do akcji animki odrzucają konwencję, wykorzystują swoje wyjątkowe talenty, i zaskakują nawet samego "Króla" Jamesa, rozgrywając mecz po swojemu.

Oprócz LeBrona Jamesa w filmie grają nominowany do Oscara Don Cheadle (seria Avengers, Hotel Rwanda), Khris Davis (Judas and the Black Messiah, serial Atlanta), Sonequa Martin-Green (seriale The Walking Dead, Star Trek: Discovery), debiutant Cedric Joe, Jeff Bergman (Looney Tunes Cartoons) i Eric Bauza (Looney Tunes Cartoons).

Premiera produkcji została zaplanowana na 14 lipca 2021 roku. Film pojawi się jednocześnie w kinach oraz na HBO Max (które do tego czasu może zadebiutuje już także w Polsce).