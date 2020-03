Kostium Taskmastera i Red Guardian w pełnej krasie. Zobacz nowe zdjęcia z "Black Widow"

Chociaż premiera filmu "Black Widow" nie odbędzie się w planowany przez twórców terminie, przedstawiciele Marvel Studios nie dają zapomnieć fanom o solowej produkcji opowiadającej o członkini Avengers. Z tego powodu w sieci pojawiły się dwa nowe zdjęcia przedstawiające Taskmastera i Red Guardiana.

"Black Widow" - nowe zdjęcia z filmu

Pandemia koronawirusa sprawiła, że "Black Widow" nie trafi do kin w planowanym terminie.

Żeby złagodzić frustrację wiernych fanów MCU, twórcy podzielili się nowymi zdjęciami z filmu. Oba przedstawiają nowych bohaterów. Na jednym możemy podziwiać zbroję tajemniczego Taskmastera.

Taskmaster to nowy wróg w kinowym uniwersum. Posiada niesamowite zdolności - potrafi nauczyć się stylu walki dowolnej osoby, którą zobaczy w akcji. Ostatni zwiastun "Black Widow" zdradził, że to właśnie on stoi na czele odtworzonej komórki Red Room, która trenuje nowy oddział tajnych agentek.

Z tego powodu do gry wkroczą dawni rosyjscy superbohaterowie. Nie tylko trzy kobiety posługujące się pseudonimem Black Widow, ale również bohater drugiej fotografii - Red Guardian.

Grany przez David Harboura superheros to rosyjska odpowiedź na Kapitana Amerykę. Filmowy Red Guardian prawdopodobnie posiada podobne moce, co Steve Rogers. Posługuje się też tarczą ozdobioną symbolem gwiazdy.

"Black Widow" - kiedy premiera filmu?

Taskmaster i Red Guardian to nie jedyni nowi bohaterowie, których zobaczymy na dużym ekranie. W filmie zadebiutują również Yelena Belova (Florence Pugh), Melina (Rachel Weisz) oraz Rick Mason (O. T. Fagbenle). W roli głównej powróci oczywiście Scarlett Johansson. Pierwotnie "Black Widow" miała ukazać się 1 maja 2020 roku. Z powodu epidemii koronawirusa zdecydowano się jednak wstrzymać premierę do odwołania. Nie wiadomo, kiedy film trafi do kin.

