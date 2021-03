Już niebawem Antonio Banderas powróci w roli szarmanckiego Kota w butach - jednego z druhów samego Shreka. Twórcy zapowiedzieli, kiedy ukaże się druga część solowych przygód łotrzyka pokrytego rudym futerkiem.

"Kot w butach 2" - kiedy premiera filmu?

To, że seria "Shrek" jest kultowa, nie trzeba nikomu tłumaczyć. Na przygodach ogra i jego bajkowej świty wychowały się tysiące dzieciaków na całym świecie, a wieloznaczne żarty przyciągnęły przed ekran również starszych odbiorców. W ciągu 10 lat od premiery pierwszej części powstały trzy pełnometrażowe kontynuacje oraz jeden spin-off.

W 2011 roku swoje solowe przygody otrzymał Kot w butach - postać, która zadebiutowała w "Shreku 2" i podbiła serca fanów serii. Głosu tej postaci w oryginale użyczał Antonio Banderas (w polskiej wersji językowej znakomity Wojciech Malajkat), który po 10 latach powrócił do roli w drugiej części historii tego bohatera. Jak podaje Deadline, twórcy filmu zdradzili, kiedy zobaczymy nowe przygody Kota w butach. Premierę zaplanowano na 23 września 2022 roku. Zmieniono też oficjalny tytuł animacji. Początkowo produkcja miała nazywać się "Puss in Boots 2: Nine Lives & 40 Thieves" (Kot w butach 2: 9 żyć i 40 złodziei). Obecnie tytuł brzmi "Puss in Boots: The Last Wish" ("Kot w butach: Ostatnie życzenie").

"Kot w butach 2" - o czym będzie film?

W pierwszej części poznaliśmy genezę bajkowego bohatera. Czego możemy spodziewać się po sequelu? Na razie zdradzono, że tytułowy bohater "odkryje, iż jego pasja do przygody zebrała swoje żniwo: wykorzystał już osiem z dziewięciu żywotów, pozostawiając tylko jedno życie, wyrusza więc w spektakularną podróż, aby znaleźć mityczne Ostatnie życzenie i przywrócić swoje dziewięć żyć". Za reżyserię filmu studia DreamWorks odpowie Joel Crawford, który w ostatnim czasie stworzył między innymi animację "Krudowie 2: Nowa Era", a także pracował jako osoba odpowiedzialna za historię przy trzech częściach "Kung Fu Pandy" i "Shreku Forever".

Początkowo "Kota w butach 2" miał wyreżyserować Bob Persichetti ("Spider-Man: Uniwersum"). Czym zaskoczą nas twórcy nowego "Kota w butach"? Przekonamy się za kilkanaście miesięcy.