Kot w butach powraca. Powstanie kolejny film z Antonio Banderasem, o czym opowie?

Kot w butach 2 - film zadebiutuje 11 lat po premierze oryginału

Świat Shreka ponownie się rozrośnie - jak podaje Deadline, po 11 latach od premiery "Kota w butach", film doczeka się kontynuacji w postaci produkcji "The Last Wish". W produkcji powrócą Salma Hayek i Antonio Banderas w rolach głównych, a do ich duetu dołączy znany z serialu "Co robimy w ukryciu" Harvey Guillen, który wcieli się w ich psiego partnera o imieniu Perro.

Oprócz tego w filmie mają się pojawić inni znani aktorzy, tacy jak Florence Pugh ("Czarna wdowa"), Olivia Colman ("The Crown"), Wagner Moura ("Narcos"), John Mulaney ("Big Mouth"), Anthony Mendez ("Jane the Virgin") oraz Samson Kayo ("Our Flag Means Death").

W "The Last Wish" Kot w butach ma odkryć, że jego tryb życia, ciągłe narażanie się na niebezpieczeństwo i lekkomyślność mają poważne konsekwencje i zaczynają mu przeszkadzać. Więcej szczegółów dotyczących fabuły na razie nie znamy.

Co ciekawe, pierwsze pomysły na kontynuację "Kota w butach" pojawiły się w 2014 roku. Wówczas film miał nosić tytuł "Kot w butach: 9 żyć i 40 rozbójników". Produkcja niestety była cały czas opóźniana i w końcu wrzucono ją do "czyśćca", a prace zostały wstrzymane. Przez lata pomysł ewoluował, aż w końcu reżyserowie Joel Crawford i Januel Mercado postanowili zrealizować "The Last Wish".

Film ma zadebiutować w kinach już 23 września 2022 roku.