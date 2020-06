Kristen Stewart zagra księżną Dianę w nowym filmie biograficznym od twórcy "Jackie"

Kristen Stewart znana jest przede wszystkim z roli Belli Swan w sadze "Zmierzch", co niekoniecznie pomaga jej karierze. Choć ekranizacja powieści Stephenie Meyer przyniosła jej popularność, wielu wciąż wątpi w jej umiejętności aktorskie. Amerykanka już kilkakrotnie udowodniła na co ją stać, jednak teraz dostała szansę jedną na milion. Przyjdzie jej bowiem zagrać samą "Królową ludzkich serc", jak powszechnie określa się księżną Dianę.

"Spencer" - Kristen Stewart jako księżna Diana w biografii od twórcy "Jackie"

Diana Frances Spencer wyszła za księcia Karola w 1981 roku. Ich małżeństwo nie należało jednak do udanych, co było doskonałą pożywką dla mediów na całym świecie. Para ostatecznie rozstała się w 1992 roku, a w 1996 roku doszło do rozwodu. "Spencer", czyli najnowszy film biograficzny o księżnej Dianie, skupi się na trzech dniach z jej życia, kiedy to podjęła decyzję o ostatecznym zakończeniu małżeństwa.

Fabuła filmu skoncentruje się na świętach Bożego Narodzenia na początku lat 90. XX wieku, a akcja rozgrywać się będzie w posiadłości Windsorów w Sandringham. Reżyserem jest Pablo Larraína, twórca nominowanej do Oscara "Jackie". Scenariusz napisze zaś Steven Knight. Produkcja ruszy w 2021 roku.