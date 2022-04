"Kruk" - film doczeka się nowej wersji. Tym razem rolę główną zagra Bill Skarsgard

Stało się. Po sporej ilości turbulencji, "Kruk" doczeka się nowego aktorskiego filmu. Tym razem w roli głównej obsadzono Billa Skarsgarda, który wcielał się w Pennywise'a w serii "To".

Kruk - Bill Skarsgard zagra w nowej wersji kultowego filmu

Kilka lat temu dowiedzieliśmy się, że powstanie nowa wersja kultowego filmu "Kruk". Wówczas tytułową postać miał zagrać gwiazdor "Aquamana" Jason Momoa. Niestety ze względu na różnorodne problemy natury technicznej, aktor odszedł z projektu, a o nowym "Kruku" przez jakiś czas zrobiło cicho.

Jak dowiadujemy się teraz od portalu Deadline, produkcja przeszła spore zmiany pod względem personelu - w rolę Erica Dravena wcieli się teraz Bill Skarsgard, gwiazdor filmów "To". Reżyserem filmu został Rupert Sanders, natomiast do obsady dołączyła nominowana do Grammy artystka FKA twigs.

Scenarzystą nowego filmu został nominowany do Oscara Zach Baylin, a całość jest oczywiście inspirowana serią powieści graficznych od Jamesa O'Barra.

Na temat projektu wypowiedział się reżyser Rupert Sanders, który w oficjalnym oświadczeniu powiedział:

Kruk jest piękny, mroczny, poetycki i czasami niepokojący. To historia miłości, straty, żałoby i zemsty. Dla mnie to niezwykły zaszczyt, że mogę ponownie odwiedzić świat Jamesa O'Barra i przenieść opowieść do czasów współczesnych.

Niestety, na razie nie wiemy, kiedy nowa wersja "Kruka" pojawi się na ekranach kin.