Krwiożerczy lew grasuje po mieście w zwiastunie holenderskiego horroru "Uncaged"

Od czasów "Szczęk" w reżyserii Stevena Spielberga, co jakiś czas pojawiają się produkcji utrzymane w podobnej konwencji - przerażające zwierzę, którego nikt nie może powstrzymać, zabija kolejnych bezbronnych ludzi. Aż w końcu zjawia się osoba, która postanawia snąć oko w oko z bestią. Bohaterami tego typu horrorów były już rekiny, węże, krokodyle, aligatory, pająki, a nawet dziki, psy i szczury. Twórcy filmu "Uncaged" stwierdzili, że przyszedł również czas na lwy.

"Uncaged" - zwiastun horroru o morderczym lwie

Oczywiście niemiecka produkcja nie jest pierwszym tego typu filmem w historii kina. Wystarczy wspomnieć, chociażby produkcję z 2007 roku pod tytułem "Zdobycz". Akcja tamtego tytułu toczyła się jednak w Afryce. Lew z "Uncaged" grasuje natomiast w... Amsterdamie. Zresztą przekonajcie się sami.

Film opowiada o lekarce weterynarii Lizzy (Sophie Van Winden), która na prośbę lokalnej policji, stara się ustalić, jakie zwierze było sprawcą niepokojących morderstw, dokonywanych na terenie miasta. Szybko okazuje się, że chodzi o olbrzymiego lwa. Do akcji wkracza jedyna osoba, która jest w stanie pokonać zagrożenie - jednonogi łowca, poruszający się na specjalnym wózku inwalidzkim.

Ze zwiastuna, opisu i samego pomysłu na film jasno wynika, że widz nie ma do czynienia z tytułem traktowanym zupełnie poważnie. "Uncaged" można raczej zaliczyć do horroru komediowego, co nie zmienia faktu, że w produkcji nie zabraknie kawałków odgryzionych kończyn i wielu krwawych scen. Oryginalnie, produkcja zatytułowana "Prooi" zadebiutowała w Holandii w roku 2016. Po niemal czterech latach od premiery trafi w końcu na rynek amerykański - już 17 marca 2020 roku. Co ciekawe w USA będzie dostępna z dubbingiem. Na razie nie wiadomo, czy "Uncaged" będzie kiedyś można obejrzeć również w Polsce.

