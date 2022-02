"Krzyk" doczeka się jeszcze jednej odsłony. Poprzedni film był początkiem nowej serii

Jak podaje Deadline, nowy film wyreżyserują powracający twórcy z kolektywu Radio Silence, Matt Bettinelli-Olpin i Tyler Gillet. Scenariusz przygotują natomiast James Vanderbilt i Guy Busick. Vanderbilt, Paul Neinstein i William Sherak pełnią rolę producentów z ramienia firmy Project X Entertainment.

Twórca całej serii Kevin Williamson pełni natomiast rolę producenta wykonawczego, razem z Garym Barberem i Peterem Oillataguerre. Na temat projektu wypowiedział się w oświadczeniu kolektyw Radio Silence:

Praca z tak niezwykle świetnymi i utalentowanymi twórcami, a także powoływanie do życia projektów stworzonych przez Wesa i Kevina, to spełnienie naszych marzeń i nie możemy się doczekać, by zrobić kolejny rozdział "Krzyku".