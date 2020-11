Zakończono zdjęcia do nowej wersji "Krzyku". Film doczekał się oficjalnego tytułu

Nadszedł czas, by znowu krzyknąć. W środę 18 listopada 2020 roku zakończyły się zdjęcia do nowej wersji legendarnego horroru o seryjnym mordercy znanym jako Ghostface. Przy okazji dowiedzieliśmy się, że film będzie nosił tytuł... "Krzyk", a więc nazywa się tak samo, jak pierwsza odsłona serii.

Zdjęciem z planu podzielił się scenarzysta i twórca oryginału Kevin Williamson, który nie tylko zdradził tytuł nowego filmu, ale przy okazji podziękował za prawie 25 lat wsparcia ze strony fanów:

Prawie 25 lat temu, kiedy napisałem "Krzyk", a Wes Craven powołał go do życia, to nie spodziewałem się, jak ogromny wpływ będzie miał ten film na fanów. Nie mogę się doczekać, aż razem powrócimy do Woodsboro i znów będziemy się bali. Wierzę, że Wes byłby dumny z filmu, który nakręcili Matt i Tyler. Jestem podekscytowany, że znowu mam możliwość pracy z Neve, Courteney, Davidem, ale też nowymi twarzami, które dołączyły do naszej załogi. Cieszę się, że możemy kontynuować spuściznę Wesa za pomocą marki, która jest mi tak bliska. Do zobaczenia w kinach w styczniu 2022 roku.