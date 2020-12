"Książę w Nowym Jorku 2" doczekał się zwiastuna. Eddie Murphy wrócił do formy!

Książę w Nowym Jorku 2 - oto zwiastun produkcji

Eddie Murphy i Arsenio Hall wracają do Ameryki. A raczej Akeem i Semmi wracają do Ameryki. Amazon nareszcie udostępnił zwiastun "Księcia w Nowym Jorku 2", który przedstawia nam losy Akeema kilkadziesiąt lat po jego przygodzie w Queens. Mężczyzna szykuje się do przejęcia tronu, kiedy nagle dowiaduje się, że w USA mieszka jego biologiczny syn i przy okazji następca tronu.

W filmie "Książę w Nowym Jorku 2" powracają Eddie Murphy i Arsenio Hall, natomiast na ekranie pojawią się też: Jermaine Fowler, Leslie Jones, Tracy Morgan, KiKi Layne, Shari Headley, Wesley Snipes oraz James Earl Jones. W pozostałych rolach wystąpią: John Amos, Teyana Taylor, Vanessa Bell Calloway, Paul Bates, Nomzamo Mbatha i Bella Murphy.

Poniżej możecie zobaczyć oficjalny zwiastun:

Reżyserem "Księcia w Nowym Jorku 2" jest Craig Brewer, natomiast scenariusz napisali Kenya Barris, Barry W. Blaustein oraz David Sheffield. Tak natomiast brzmi oficjalny opis fabuły filmu:

Świeżo upieczony król Zamundy, Akeem i jego zaufany asystent Semmi znów wybierają się na zabawną podróż ze swojego pięknego afrykańskiego kraju do dzielnicy Queens w Nowym Jorku, gdzie ich przygoda się zaczęła.

"Książę w Nowym Jorku 2" zadebiutuje na Prime Video już 5 marca 2021 roku.