"Książę w Nowym Jorku 2" ma oficjalną datę premiery. Pojawi się na Amazon Prime

Poznaliśmy datę premiery filmu Książę w Nowym Jorku 2

Jak można było się spodziewać, "Książę w Nowym Jorku 2" pominie premierę kinową i pojawi się od razu na łamach streamingowego giganta. Amazon Prime Video poinformował niedawno, że nadchodzący film z Eddiem Murphym będzie nosił tytuł "Coming 2 America", a jego premiera odbędzie się już 5 marca 2021 roku.

Amazon podobno wszedł w dyskusję z Paramount Pictures, by kupić prawa do filmu, kiedy okazało się, że prawdopodobnie kina będą zamknięte przez następne kilka miesięcy. Według źródeł Consequence of Sound, firma Jeffa Bezosa miała zapłacić za projekt ponad 125 milionów dolarów.

Podobno Amazon planował udostępnić film w okresie bożonarodzeniowym, ale przetasowania związane z premierą "Wonder Woman 1984" i "Co w duszy gra" Pixara spowodowały, że gigant postanowił opóźnić premierę nadchodzącej komedii.

"Książę w Nowym Jorku 2" został wyreżyserowany przez Craiga Brewera (m.in. "Hustle & Flow"), a oprócz Eddie'ego Murphy'ego w filmie zobaczymy Arsenio Halla oraz Wesleya Snipesa. Fabuła ma natomiast opowiedzieć o ponownej podróży Króla Akeema do Nowego Jorku, by poznać swojego syna, który jednocześnie jest następcą tronu.

Dla Murphy'ego będzie to pierwsza rola od czasów "Dolemite Is My Name" z 2019 roku. W międzyczasie powrócił po latach do SNL, za co otrzymał swoją pierwszą w życiu nagrodę Emmy.