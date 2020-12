"Książę w Nowym Jorku" powraca! Zobaczcie pierwsze zdjęcia z filmu

"Książę w Nowym Jorku 2" zaczyna się, gdy Akeem żyjący "długo i szczęśliwie" z Lisą i trzema córkami dowiaduje się, że w czasie swojego pobytu w Queens spłodził syna z nieznajomą kobietą (Leslie Jones). Lavelle (Jermaine Fowler) jest więc prawdziwym spadkobiercą tronu Zamundy, co powoduje, że Akeem powraca do łono Nowego Jorku, by zapoznać się ze swoim tajemniczym synem i sprawić, że dzieciak stanie się księciem z prawdziwego zdarzenia.

Pierwsze zdjęcia z produkcji możecie zobaczyć poniżej:

Zdjęcia zostały zaprezentowane na łamach Entertainment Weekly, które przy okazji przeprowadziło wywiad z reżyserem "Księcia w Nowym Jorku 2", Craigiem Brewerem. Twórca wyjaśnił, że zależało mu na tym, by prace nad filmem sprawiały radość wszystkim zaangażowanym osobom, a sam film był widowiskiem dla całej rodziny:

Powiem tak - przede wszystkim chcę, by wszyscy byli zdrowi i bezpieczni. Wiem też, że zaprojektowaliśmy ten film, by poruszał poważne sprawy, ale jednocześnie był produkcją dla całej rodziny. Mój 12-letni dzieciak oglądał ten film razem ze mną i bardzo mu się podobał. Jest dla całej rodziny.

Brewer zaznaczył, że od widzów raczej nie będzie wymagana znajomość pierwszej części, ale jednocześnie dodał, że w obecnych czasach przygody Akeema i Semmiego mogą przynieść same korzyści:

"Książę w Nowym Jorku" był tyle razy w telewizji, że mnóstwo dzieciaków go widziało, chociaż jest tylko dla dorosłych. Możecie obejrzeć oryginał dzień przed premierą naszego filmu, ale nie musicie. Mam tylko nadzieję, że przez chwilę zapomnicie o świecie i przeżyjecie miłe chwile ze starymi przyjaciółmi. Myślę, że ponowne spotkanie z Akeemem i Semmim będzie bardzo przyjemnym doświadczeniem.

"Książę w Nowym Jorku" zadebiutuje na Amazon Prime Video już 5 marca 2021 roku.