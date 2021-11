Kto będzie złoczyńcą w "Doktorze Strange 2"? Informację zdradzają nam... puzzle

Kto będzie przeciwnikiem w filmie "Doctor Strange in the Multiverse of Madness"? Plotek było na ten temat już sporo, ale pojawił się całkiem konkretny dowód na to, z kim zmierzy się Sorcerer Supreme.

Doktor Strange 2 - kto będzie przeciwnikiem Strange'a?

Od dawna twórcy z Marvel Studios powtarzają, że serial "WandaVision" był prologiem do tego, co wydarzy się w kolejnych przygodach Doktora Strange’a. Potwierdzono już nawet, że Elizabeth Olsen, która wciela się w Scarlet Witch wystąpi w nadchodzącej produkcji obok Benedicta Cumberbatcha.

Wiemy też, że w filmie powrócą m.in. Wong i Baron Mordo, który w komiksach często był antagonistą. Nadal nie wiemy jednak, kto jeszcze może zadebiutować w nadchodzącym "Multiverse of Madness". Niedawno jednak w sieci pojawiły się oficjalne puzzle powiązane z kinowym sequelem losów Doktora Strange'a.

Pudełko wspomnianego zestawu zdradza nam, że jednym z antagonistą filmów będzie Shuma-Gorath.

Shuma Gorath to jeden z Wielkich Przedwiecznych, inspirowany dziełami Roberta Howarda oraz H.P. Lovecrafta. Jego celem miałoby być przejęcie mocy podróżowania między światami od Ameriki Chavez (nowej bohaterki, w którą wcieli się Xochitl Gomez), co umożliwiłoby mu podbicie więcej, niż tylko jednej rzeczywistości. To by tłumaczyło, dlaczego Strange miałby go próbować powstrzymać.

Za reżyserię filmu odpowie Sam Raimi. Oprócz Cumberbatcha i Olsen w "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" wystąpią Benedict Wong, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor i Xochitl Gomez. Premiera filmu została zaplanowana na maj 2022 roku.