Kto jest najlepszym Czarnym Charakterem według czytelników Antyradio.pl? [WYNIKI SONDY]

W zeszłym tygodniu informowaliśmy, że Amerykanie opracowali algorytm, który wskazał, że świat dzieli się na fanów Thanosa i Jokera. Wedle zebranych danych Polacy mieli wybrać Jokera jako najlepszego Złoczyńcę filmowego świata. Postanowiliśmy sprawdzić, czy czytelnicy Antyradio.pl zgadzają się z tą opinią i zapytaliśmy Was w specjalnej sondzie, o to kto według Was zasługuje na miano najlepszego Czarnego Charakteru.

Najlepszy Czarny Charakter według czytelników Antyradio.pl [WYNIKI SONDY]

W naszej sondzie wzięliśmy pod uwagę blisko 50 bohaterów filmowych, których można uznać za Czarne Charaktery. Dzięki Waszym głosom, wiemy już kto stanął na podium i jest Najlepszym Czarnym Charakterem.

Numerem 1 okazał się Joker, który zgarnął aż 15% głosów.

Zwycięska pozycja najważniejszego przeciwnika Batmana zgadzałaby się z wynikami przeprowadzonymi przez ToppCasinoBonus. Tak wysoka pozycja złoczyńcy w zestawieniu to wynik wyśmienitych ról wybitnych aktorów, którzy w ostatnich latach wcielali się w tę postać.

Ba! Dwóch z nich otrzymało nawet Oscara za swoją brawurową kreację. Mowa oczywiście o pośmiertnej nagrodzie dla Heatha Ledgera za wybitną rolę w filmie „Mroczny Rycerz” oraz statuetce dla Najlepszego Aktora dla Joaquina Phoenixa za występ w filmie „Joker”. Warto przypomnieć także, że w postać tę u Tima Burtona wcielał się także Jack Nicholson.

Na drugim miejscu, z 14% głosów, uplasował się Darth Vader, główny złoczyńca sagi „Gwiezdne wojny”, człowiek o charakterystycznym oddechu i nietuzinkowym wyglądzie. Tak wysoka pozycja wśród Najlepszych Złoczyńców nie powinna nikogo zaskakiwać. W końcu Vader jest też zwycięzcą naszego plebiscytu na Najlepszą postać „Gwiezdnych wojen”.

Na ostatnim stopniu podium, z 13% głosów znalazł się tytan Thanos, główny przeciwnik ugrupowania Avengers. Złoczyńca, który po raz pierwszy pojawił się na ekranie w scenie po napisach filmu Jossa Whedona „Avengers” z 2010 roku, sterroryzował świat bohaterów, gdy w obrazie „Wojna bez granic” dokonał swojego bestialskiego czynu i skasował 50% całej ludzkości za pomocą jednego pstryknięcia palcami.

Na pozostałych miejscach znaleźli się: Loki (10%), brat Thora i główny przeciwnik Avengers z pierwszego filmu o ich przygodach, Hannibal Lecter (6%) z serii filmów, poświęconych lekarzowi, który rozsmakował się w ludzkim mięsie, Lord Voldemort (5%) z serii o przygodach młodego czarodzieja Harry’ego Pottera, Obcy (4%) z serii filmów „Obcy”, czy Skaza (3%) z „Króla lwa”.

Co ciekawe – mimo, że wybraliśmy dla Was aż 50 filmowych złoczyńców, aż 11% głosów trafiło na kategorię „Inny, niewymieniony”. Musimy przyznać, że jesteśmy niezwykle ciekawi kto jest złoczyńcą, który powinien znaleźć się na naszej liście.

Czy zgadzasz się z wynikami ankiety? Tak, Joker jest na prawowitym miejscu. Nie, jestem mocno zaskoczona/zaskoczony takim werdyktem. Nie, jestem jedną z tych osób, które zaznaczyły "inny, nieywmieniony".

Pełne wyniki ankiety

Poniżej prezentujemy pełne wyniki zeszłotygodniowej ankiety:

Czytaj także: Jak oglądać filmy Marvela? Fan ułożył chronologicznie wszystkie sceny z MCU.