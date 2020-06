Kto jest najważniejszym z Avengersów? Nowe badanie wyjawiło zaskakujące wyniki

Strona internetowa Film Franchise Showdown przygotowała zestawienie najbardziej dochodowych franczyz w historii kina. Autorzy postanowili przyjrzeć się także udziałowi bohaterów w poszczególnych filmach i zobaczyć czyje pojawienie się na ekranie zwróciło się studiu filmowemu najbardziej.

Algorytm zasugerowany przez stronę Film Franchise Showdown porównuje budżety poszczególnych filmów, z ich późniejszymi zarobkami oraz krytyczym odbiorem widzów, biorąc pod uwagę prestiżowe nagrody oraz wyniki w popularnych serwisach z ocenami. Na tej podstawie autorzy określili czynnik ROI – Return Of Investment (pol. Zwrot Inwestycji). Równocześnie autorzy postanowii przyjrzeć się, którzy bohaterowie pojawiali się w najlepiej cenionych filmach, by na tej podstawie ustalić który z członków Avengers jest najważniejszy.

Najbardziej Dochodowi Bohaterowie

W Top 5 najbardziej dochodowych bohaterów znaleźli się: Iron Man (5), Kapitan Ameryka (4), Czarna Wdowa (3), Star-Lord (2). Na miejscu pierwszym uplasował się zaś…. Hawkeye.

Wedle autorów to właśnie udział Hawkeye’a „zwrócił” się studiu najbardziej, gdyż jego czynnik ROI, czyli zwrotu z inwestycji wynosi aż 5,3. W skrócie oznacza to mniej więcej, że na każdego dolara włożonego w film, Hawkeye zarobił 5,3 dolara.

Tak wysoki wynik, przewyższający szacunki dla najważniejszy twarzy Marvel Cinematic Universe – Iron Mana (ROI 4,8) i Kapitana Ameryki (ROI 4,9), wynika z tego, że autorzy policzyli udział Hawkeye’a w aż sześciu filmach MCU – „Thor”, „Avengers”, „Avengers: Czas Ultrona”, „Kapitan Ameryka: Wojna Bohaterów” oraz „Avengers: Wojna bez granic” i „Avengers: Koniec gry”.

Co ciekawe – dodanie do listy filmu „Wojna bez granic”, w którym Clint Burton fizycznie się nie pojawia, zostało uzasadnione faktem, że pojawia się w warstwie słownej tego filmu. Biorąc pod uwagę zarobki tej produkcji, nie dziwne więc, że zwrot inwestycji wyszedł na zwiększonym poziomie.

Ciekawym jest jednak, że nawet gdyby pominąć ten element, to Czarna Wdowa i Star-Lord plasują się wyżej niż główni gracze stawki. Co więcej – wedle danych Film Franchise Showdown najbardziej cenionym filmem Marvel Cinematic Universe jest… „Czarna Pantera”. W tym miejscu widać zatem wyraźniej jak wielki wpływ na miejsca w zestawieniu miały prestiżowe nagrody. „Black Panther” zostało bowiem nominowane do Oscara w kategorii Najlepszy Film, stając się jedynym filmem MCU walczącym w tak ważnej kategorii.

Największe filmowe franczyzy

Drugą ciekawą informacją z zestawienia Film Franchise Showdown jest ta, mówiąca o najbardziej dochodowych i uznancych franczyzach w historii. Porównują wyniki box-office i ocen widzów i krytyków, odkryto, że Top 10 najpopularniejszych franczyz filmowych przedstawia się następująco (od miejsca 1 do 10):

„Władca Pierścieni”

„Gwiezdne wojny”

Marvel Cinematic Universe

„Harry Potter”

„Jurassic Park”

„X-Men”

James Bond

„Spider-Man”

„Szybcy i wściekli”

DC Extended Universe

Na koniec warto zauważyć, że to kolejne w ostatnim czasie nietypowe zestawienie, związane ze światem filmu na stronie internetowej, która stanowi de facto przykrywkę dla reklamy strony kasyna. Portal Film Franchise Showdown znajduje się bowiem na stronie, której adres nie pozostawia wątpliwości, że chodzi o promocję hazardu. Po raz kolejny należy uchylić czoła przed pomysłodawcami, którzy znajdują kreatywne sposoby promocji czegoś, czego w zasadzie nie można promować w sposób otwarty.

