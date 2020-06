Kto tak naprawdę jest matką Tony'ego Starka? Szalona teoria fanów Marvela

W ciągu ostatnich 20 lat nie powstała tak ogromna, złożona i fascynująca seria filmów, jak produkcje Marvela. Zaczęło się od "Iron Mana", który stał się ikoną superbohaterów Domu Pomysłów. Nic więc dziwnego, że zarówno MCU, jak i Tony Stark nadal rozpalają wyobraźnię milionów fanów na całym świecie. Niektórym z nich nawet za bardzo.

Iron Man - kto tak naprawdę jest matką Tony'ego Starka?

Każdy fan MCU wie, że w ciągu minionych 12 lat powstała niezliczona ilość teorii na temat postaci, wydarzeń i artefaktów. Niektóre okazują się prawdziwe, inne weryfikują kolejne filmy lub sami twórcy. Kilka lat temu użytkownik Reddita savepublicdomain zasugerował, że Maria Stark (Hope Davis) wcale nie musi być biologiczną matką Tony'ego Starka (Robert Downey Jr.). Według internauty jest nią jedna z kluczowych postaci z filmu "Kapitan Ameryka: Pierwsze starcie".

Chodzi o Peggy Carter, w którą wcielała się Hayley Atwell. Ukochana Steve'a Rogersa (Chris Evans) niewątpliwie wpadła w oko młodemu Howardowi Starkowi (Dominic Cooper), ale czy to w ogóle możliwe, żeby słynna agentka odpowiedzialna za powstanie S.H.I.E.L.D. urodziła w tajemnicy syna wynalazcy?

W ciągu pierwszej części przygód Capa, Howard i Peggy niejednokrotnie flirtowali. Steve był nawet przekonany o romansie dwójki bohaterów. Savepublicdomain twierdzi, że chociaż Peggy kochała Rogersa, po katastrofie lotniczej i zaginięciu herosa, agentka weszła w związek ze Starkiem, który zaowocował ciążą. W końcu finał filmu to idealne okoliczności do narodzin nowego romansu. Poza tym ta dwójka do siebie pasowała pod względem charakterologicznym. Dodatkowo byli niemalże rówieśnikami, więc warunki do głebszej relacji między Peggy a Howardem wydają się perfekcyjne.

Chociaż teoria wydaje się interesująca, w jej kierunku można wysnuć trudne do podważenia kontrargumenty. Tony urodził się w 1970 roku. Oznacza to, że Peggy musiała wydać go na świat, mając 50 lat. Tego typu przypadki istnieją, ale dzieje się to niezwykle rzadko. Trudno też zrozumieć, czemu Howard i Peggy mieliby się tak długo wstrzymywać się z decyzją o potomstwie.

Dzięki filmowi "Avengers: Endgame" wiemy, że oboje pracowali w latach 70. w tej samej jednostce S.H.I.E.L.D., ale Peggy nie była wówczas w ciąży, a Howard w rozmowie z Tonym, mówił wyraźnie o innej kobiecie niż Carter. Poza tym w poprzednich filmach jasno zaznaczono, że Peggy miała dwójkę dzieci i żadne z nich nie było Tonym.

Powyższe stwierdzenia każą więc obalić niezwykle atrakcyjną ze scenariuszowego punktu widzenia hipotezę internetowego fana. Nie wykluczone jednak, że podobny wątek pojawi się w jednym z odcinków nadchodzącego serialu animowanego pod tytułem "What If...?".

