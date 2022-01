Kto wpadł na pomysł, żeby odtworzyć mema w "Spider-Manie: No Way Home"? Andrew Garfield odpowiedział

"Spider-Man: No Way Home" to hołd dla filmowej historii Pajączka, łączący najlepsze elementy wszystkich 3 serii o superbohaterze - mowa tu również o aspektach humorystycznych.

Spider-Man: No Way Home - kto wpadł na pomysł odtworzenia memu w filmie?

"Spider-Man: No Way Home" ma mnóstwo, ale to mnóstwo smaczków, Easter Eggów i niespodzianek dla fanów. Jednym z nich niewątpliwie była scena, w której trzej Spider-Manowie odtwarzają znanego mema z pokazywaniem na siebie palcami. Owszem, lata temu zrobił to animowany "Spider-Man: Uniwersum", ale wersja z "No Way Home" również jest urocza.

Andrew Garfield pojawił się niedawno w podcaście Happy Sad Confused, gdzie wyjaśnił, że była to aktywna i świadoma decyzja, by gdzieś wcisnąć ten mem w nadchodzącym filmie. Jak opowiedział:

Powiem Ci szczerze, że trochę nam zajęło, żeby to ogarnąć. Wiedzieliśmy, że musimy odtworzyć mema ze wskazywaniem na siebie palcami, aż w końcu wymyśliliśmy - ta scena na rusztowaniu z Peterem 1, Peterem 2 i Peterem 3 okazała się być idealna.

Scenarzyści produkcji, Chris McKenna i Erik Sommers porozmawiali po premierze z The Hollywood Reporter na temat tego filmu i procesu tworzenia nowego "Spider-Mana". Panowie wyjaśnili, że przez niepewność dotyczącą powrotu Maguire'a i Garfielda, ich scenariusz długo nie mógł zostać sfinalizowany. Na szczęście wszystko się udało - i to spektakularnie.

Andrew Garfield wyjaśnił niedawno, że wróciłby do roli Spider-Mana, ale wymagałoby to pewnych przygotowań i spełnienia niektórych warunków.

Tak, oczywiście jestem zainteresowany czymś, co byłoby dobre. Peter i Spider-Man to postaci, które są dobre, służą innym i poświęcają się dla ludzkości. To dzieciak z klasy średniej z Queens, który wie, czym jest walka o kolejny dzień. Na pewno spróbowałbym przyjąć etyczność Petera Parkera, jeśli miałbym oczywiście okazję wrócić do tej opowieści. Musiałbym się upewnić, że jestem pewny siebie i wiem, co robię.

W "Spider-Manie: No Way Home" wystąpili m.in. Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Tony Revolori, Martin Starr, J.B. Smoove, Marisa Tomei, Jon Favreau, Benedict Wong, Benedict Cumberbatch, Alfred Molina, Jamie Foxx i Willem Dafoe. Film zadebiutował 17 grudnia 2021 roku.