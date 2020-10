Który aktor najczęściej prezentuje swój nagi tors w filmach? Wyniki badań zaskakują

Widok nagiego torsu w hollywoodzkim filmie nie jest czymś niespotykanym czy zaskakującym. Zaskakujące jest natomiast to, jakie kwestie są czasem poddawane badaniom. Trzeba przyznać, że to z pewnością należało do grona przyjemniejszych. Przeprowadzony przez Bingo Sites research polegał bowiem na policzeniu czasu (co do sekundy), który najsłynniejsi aktorzy Hollywood spędzili na ekranie nago lub chociaż bez koszulki. Co wyszło z tych obliczeń? Zobaczcie sami!

Aktorzy bez koszulki - ranking

Wyniki badań przeprowadzonych nad gołymi klatami hollywoodzkich gwiazd są niemal tak szokujące, co sam fakt ich przeprowadzania. Otóż na pierwszym miejscu zestawienia znalazł się nie Zac Efron (którego ostatni raz w koszulce widzieliśmy chyba w "High School Musical"), nie Michael Fassbender (który po "Głodzie", "Wstydzie" i scenach z "Assassins Creed" stworzonych tylko po to, by mógł rozebrać koszulkę, wyglądał na czarnego konia zestawienia), ani nawet Matthew McConaughey aka Dallas z filmu "Magic Mike", lecz Craig. Daniel Craig.

Sprawdźcie, kto jeszcze znalazł się w TOP 10 tego wyjątkowego zestawienia. Pamiętajcie jednak, że poniższy ranking nie dotyczy jakości wizualnych doświadczeń, jakich dostarczał nagi tors danego gwiazdora, lecz jedynie ilości sekund, które spędził bez ubrania na ekranie.

10. Zac Efron (694 sekund)

9. Leonardo DiCaprio (724 sekund)

8. Colin Farrell (730 sekund)

7. Charlie Hunnam (799 sekund)

6. Christian Bale (833 sekund)

5. Michael Fassbender (853 sekund)

4. Jake Gyllenhaal (913 sekund)

3. Matthew McConaughey (1,026 sekund)

2. Sylvester Stallone (1,117 sekund)

1. Daniel Craig (1,278 sekund)

Niestety portal Cinemablend, który ogłosił wyniki tych zadziwiających badań, nie podaje, jaki przedział czasowy był brany pod uwagę przez badaczy. Jeśli policzono wszystkie ujęcia bez koszulki w ciągu całej kariery każdego z aktorów (szacun), trudno się dziwić, że Sly Stallone, który na ekranie (w koszulce lub bez) pokazuje się od 40 lat, ma lepszy wynik niż 33-letni Zac Efron. Lepszy, ale wciąż nie tak dobry jak Daniel Craig, który biegał bez koszulki aż 1 278 sekund!

Daniel Craig - najczęściej prezentowany tors Hollywoodu

Liczby nie kłamią! To Daniel Craig może poszczycić się mianem najczęściej prezentowanego torsu Hollywoodu. I choć w zbiorowej świadomości funkcjonuje dziś głównie jako James Bond odziany w czarny smoking, trzeba przyznać, że nawet jako Agent 007 bardzo często pojawia się na ekranie bez koszulki. Nie wspominając już o rolach z początków jego kariery, kiedy jako 30-latek występował zupełnie nago w filmach "Love is the Devil. Szkic do portretu Francisa Bacona" oraz "Głosy" (z 2000 roku).

Najbliższą okazję, by podziwiać nowe ujęcia Daniela Craiga bez koszulki będziemy mieli wiosną 2021 roku, kiedy do kin trafi ostatni film o Bondzie z jego udziałem. Premiera "Nie czas umierać" została zapowiedziana na 2 kwietnia 2021.