Kultowy film "Kronika" doczeka się kontynuacji z kobietą w roli głównej

Kronika - powstaje kontynuacja filmu

Co jest jednak równie ważne, "Kronika" była ogromnym sukcesem komercyjnym, przynosząc zyski przekraczające 10-krotność budżetu produkcji. Oczywiście taki sukces narobił apetytu producentom i ludziom, których głównym zadaniem jest zarabianie pieniędzy, jednak przez prawie 10 lat nie udało się zrealizować kontynuacji. Ten status quo ma się jednak niedługo zakończyć.

Jeśli wierzyć producentowi oryginału, Johnowi Davisowi, trwają już prace nad kontynuacją filmu superbohaterskiego typu found-footage. Jak twierdzi w rozmowie z Forbes, ten ma być zgoła inny od oryginału:

"Kronika" to była dosłownie najlepsza inwestycja w moim życiu. Zrobiliśmy ten film za 12 milionów dolarów, a przyniósł zyski rzędu 126 milionów. Potem był też popularny na DVD, Blu-ray i w telewizji. To dosłownie jeden z największych sukcesów komercyjnych w historii kinematografii. Dlatego pracujemy nad 2. odsłoną "Kroniki". Moim zdaniem będzie świetny, pracujemy nad nim z Fox. To będzie szansa na opowiedzenie historii w inny sposób. Główną bohaterką będzie tym razem kobieta, a akcja dzieje się 10 lat po oryginale. Będzie sporo o fake newsach, teoriach spiskowych. Oprócz tego to nowa generacja otrzyma moce, które będą ją korumpować. To młode kobiety, które kończą studia i używają swoich umiejętności zupełnie inaczej, niż bohaterowie oryginału.

Trudno sobie wyobrazić, by kontynuacja "Kroniki" korzystała ze scenariuszy, które zostały wcześniej napisane. Wiemy na pewno, że autor oryginału Max Landis napisał pierwszą wersję skryptu do oryginału, ale od tego czasu minęło sporo lat, a sam artysta popadł w problemy prawne (kilka kobiet oskarżyło go o napastowanie seksualne i znęcanie się psychiczne).

Kolejnym z powodów, dla których kontynuacja "Kroniki" nie została do tej pory zrealizowana, to fakt, że reżyser Josh Trank sam dbał o to, by przeszkadzać w tym projekcie. Jak sam przyznał w 2020 roku w rozmowie z Polygon:

Na każdym kroku sprawiałem im kłopoty. Nie chciałem chodzić na spotkania. Unikałem rozmów. Robiłem mnóstwo ch*jowych rzeczy. Dlatego, że nie chciałem zrobić "Kroniki 2". To był mój koszmar. Nie dość, że to nie ja robiłem ten film, to jeszcze do tego wiedziałem, że jeśli ktokolwiek inny go dotknie, to zmieni go w g*wno.

Na razie data premiery i szczegóły nowego filmu pozostają nieznane.