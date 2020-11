Kurt Russell stwierdził, że aktorzy są błaznami i nie powinni rozmawiać o polityce

Kurt Russell sam siebie określa "hardcore'owym libertarianinem" (podobnie jak np. twórcy "South Park", czyli Matt Stone i Trey Parker), co kilka lat teamu wywołało spore zamieszanie, gdy potępił zwolenników wprowadzenia kontroli broni w USA i związku sprawy z terroryzmem. Od tamtego czasu chyba przemyślał sprawę, ponieważ w rozmowie z New York Times stwierdził, iż aktorzy "powinni unikać wypowiadania się na tematy polityczne, by wciąż mogli być postrzegani przez widzów jako postaci, które grają".

Kurt Russell nazywa aktorów błaznami

Aktor promuje swój najnowszy film "Christmas Chronicles 2" Netfliksa. Z rej okazji udzielił wywiadu wspomnianemu NYT, gdzie powiedział:

Nie ma powodu, dla którego ludzie rozrywki nie mogą się edukować, niezależnie od tematu. Ale co jest w tym wszystkim smutne, to moim zdaniem tracą wtedy status nadwornego błazna. A ja jestem właśnie nadwornym błaznem. Urodziłem się po to, by nim być. Kurt Russell

Aktor kontynuował swój ciekawy punkt widzenia, rozrysowując swoje porównanie:

Nadworny błazen był jedyną osobą na świecie, która mogła wejść do zamku i naśmiewać się z króla, oczywiście bez przesady. Moim zdaniem to była duża i ważna część większości kultur w naszej historii i moim zdaniem ona powinna zostać i w naszych czasach.

Cóż, z jednej strony mogłoby się wydawać, że właśnie dlatego aktorzy powinni wypowiadać się na ważne tematy, skoro mają posłuch u samych królów. Nie zgadza się z tym do końca Kurt Russell, który wyjaśnił, że nie do końca na tym polega rola "nadwornego błazna":

Jeśli o mnie chodzi, to powinieneś się nie wypowiadać na wrażliwe tematy, jeśli wciąż chcesz, by widzowie mogli cię postrzegać jako postać filmową.

Kurta Russella będziemy mogli zobaczyć w filmie "Christmas Chronicles 2", który jest już dostępny na Netfliksie.