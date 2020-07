"La Llorona" - zobacz gwatemalską odpowiedź na horror z serii "Obecność"

Opowieści o duchach nigdy nie przestaną nudzić, o ile są podane w interesującej formie. Hollywood przyzwyczaiło widzów horrorów do schematycznego ujęcia tego typu historii. Dlatego miłośnicy kina grozy często sięgają poza ofertę amerykańskich filmowców, by znaleźć ambitniejsze podejście do tematu. Czy tak właśnie jest w przypadku horroru "La Llorona"?

La Llorona - zwiastun horroru z Gwatemali

W 2019 roku uniwersum "Obecności" powiększyło się o kolejny film. Wytwórnia New Line Cinema tym razem sięgnęła po folklor z Ameryki Środkowej i Południowej, powołując do życia produkcję o przerażającym duchu płaczki pod tytułem "Topielisko. Klątwa La Llorony".

Amerykański film mimo przyzwoitych zarobków zdobył umiarkowane noty od krytyków i widzów, a wielu pasjonatów historii o duchach uznało, że twórcy zmarnowali potencjał tkwiący w latynoskim upiorze. Być może z tego powodu gwatemalscy filmowcy postanowili powołać do życia własną, o wiele głębszą wersję historii o La Lloronie.

Utrzymana w konwencji realizmu magicznego opowieść grozy jest dziełem uznanego reżysera Jayro Bustamante. Jak prezentuje się zwiastun tej produkcji?

Okryty złą sławą emerytowany generał Enrique (Julio Diaz) staje przed sądem za ludobójczą masakrę tysięcy Majów, która miała miejsce kilkadziesiąt lat temu. Gdy horda gniewnych protestujących grozi inwazją na bogaty dom zbrodniarza, jego wyniosła żona, ich młoda konfliktowa córka i wnuczka, postanawiają bronić Enrique przed ujawnionym publicznie faktami na jego temat. Jednocześnie zaczynają żyć w coraz większym poczuciu, że za jego zbrodnie gniewna atakuje ich również nadprzyrodzona siła. Znaczna część służby odmawia dalszej pracy. Na miejscu zostaje tylko lojalna gospodyni Valerianę (María Telón). Na pomoc przybywa tajemnicza młoda pokojówka o rdzennych korzeniach.

Twórcy postanowili podejść do tematu inaczej niż ich amerykańscy koledzy po fachu, prezentując opowieść grozy stroniącą od zabiegów typowych dla Hollywood. Zamiast tego postawiono na oniryczny klimat i przede wszystkim przepleciono opowieść o duchach z kontekstem historyczno-politycznym, który jest ważny z punktu widzenia Gwatemali.

"La Llorona" miała premierę w 2019 roku na wielu festiwalach filmowych, między innymi na Venice Film Festival, TIFF, San Sebastián, Chicago Film Festival oraz imprezach filmowych w Bergen, Zurychu, Londynie, Szgokholmie, Salonikach i Tokio. Produkcja trafi na horrorową platformę streamingową Shudder 6 sierpnia 2020 roku. Na razie nie wiadomo, czy będzie można obejrzeć ją w Polsce.

