Adam Driver i Lady Gaga prezentują się doskonale na pierwszym oficjalnym zdjęciu z nowego filmu Ridleya Scotta. "Signore e Signora Gucci" pozują na tle alpejskiego krajobrazu w stylizacji z lat 80., sprawiając, że oczekiwanie na premierę "House of Gucci" staje się nie do zniesienia.

Adam Driver i Lady Gaga jako "Signore e Signora Gucci"

Trwają zdjęcia do filmu "House of Gucci", w którym Adam Driver wciela się w Maurizio Gucciego, a Lady Gaga gra jego byłą żonę i przyszłą zabójczynię - Patrizię Reggiani.

Piosenkarka udostępniła pierwsze oficjalne zdjęcie pary wykonane w ośrodku narciarskim w Gressoney, gdzie powstaje właśnie najnowszy film Ridleya Scotta. Trudno powiedzieć, czy to zasługa uwielbianej Lady Gagi, Adama Drivera o błękitnych oczach czy olśniewającego kadru... Tak czy inaczej fotografia, na której objęci "Signore e Signora Gucci" uśmiechają się do obiektywu, szybko stała się hitem internetu i doczekała się licznych przeróbek. Nam zdecydowanie najbardziej podoba się oryginał, który warto porównać z autentycznymi Maurizio i Patrizią.

Poza oficjalnym fotosem, w sieci można znaleźć także wysyp zakulisowych zdjęć z planu "House of Gucci", na których widzimy, jak Adam Driver jeździ na nartach, Lady Gaga pręży się w czerwonym kombinezonie narciarskim, a gdzieś w tle przemyka Camille Cottin ("Gdzie jest mój agent?"), która wciela się w trzecią osobę słynnego dramatu - Paolę Franchi.

Plejada gwiazd w obsadzie "House of Gucci"

Oprócz głównych gwiazd produkcji, w rodzinnym dramacie właścicieli jednego z najsłynniejszych domów mody w historii pojawią się także Jeremy Irons jako Rodolfo Gucii (ojciec), Al Pacino jako Aldo Gucci (stryj), Camille Cottin jako Paola Franchi (kochanka), Jared Leto prawdopodobnie jako Paolo Gucci (kuzyn) oraz Jack Huston i Reeve Carney w nieujawnionych jeszcze rolach.

"House of Gucci" - kiedy premiera?

Scenariusz do filmu napisał Roberto Bentivegna na podstawie książki "The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed" autorstwa Sary Gay Forden. Ridley Scott nie tylko reżyseruje, ale także produkuje "House of Gucci" wraz z Gianniną Scott i Kevinem J. Walshem.

Produkcja skupi się na latach poprzedzających zabójstwo Maurizio Gucciego w 1998 roku, które jego była żona Patrizia Reggiani zleciła wróżce, hotelowemu portierowi, bezrobotnemu i kierowcy-hazardziście. "Czarna wdowa", która mawiała, że "woli płakać w rolls-roysie niż śmiać się na rowerze" została skazana za zabicie byłego męża na 29 lat więzienia. Jej zachowanie na sali sądowej, którą traktowała jak scenę, przyczyniło się do olbrzymiego rozgłosu medialnego wokół procesu.

Premiera filmu "House of Gucci" została zapowiedziana na 24 listopada 2021.