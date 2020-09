Lady Gaga jako członkini X-Men? W którą mutantkę wcieli się gwiazda?

Chociaż koronawirus skutecznie zahamował rozwój kinowego uniwersum składającego się z filmów Marvela, plany twórców są niezmienne. Jakiś czas temu zapowiedzieli, że wraz z wykupieniem studia Fox przez Disneya, do MCU w końcu trafią X-Men. Według najnowszych informacji jedną z mutanek ma zagrać sama Lady Gaga.

X-Men w MCU - Lady Gaga jako członkini grupy?

Przez 20 lat X-Men pojawiali się w kilkunastu filmach Foxa. Ostatnim byli "New Mutants", których premiera odbyła się w sierpniu 2020 roku. Po przejęciu praw do postaci przez Disneya stało się jasne, że fani homo superior niebawem zobaczą nową odsłonę przygód drużyny założonej przez Charlesa Xaviera.

Jak donosi serwis We Got This Covered, przedstawiciele MCU poczynili już pierwsze kroki w kierunku obsady nowej wersji X-Men. W nowej filmowej serii miałby wystąpić Lady Gaga. Artystka jest nie tylko uznaną piosenkarką, ale również dała się poznać jako utalentowana aktorka. Za rolę w filmie "Narodziny gwiazdy" dostała nawet nominację do Oscara. Nie chodzi jednak o rolę Dazzler. Według niepotwierdzonych informacji gwiazda miałaby zagrać Emmę Frost.

Emma Frost - kim jest członkini X-Men?

Emma Frost znana również jako White Queen zadebiutowała w komiksie "X-Men" #129 z 1980 roku. Została stworzona przez Chrisa Claremonta i Johna Byrne'a, początkowo pełniąc rolę antagonistki. Należała między innymi do złowrogiej organizacji Hellfire Club, a także stała na czele Massachusetts Academy - złowieszczego odpowiednika szkoły profesora Xaviera. Z czasem przeszła na stronę dobra, zostając nawet liderką jednej z mutanckich grup. Ostatnimi czasy łączył ją romans z Cyclopsem. Posiada potężne moce telepatyczne, a także wtórną mutację, polegającą na możliwości przeistoczenia swojego ciała w żywy diament.

Bohaterka pojawiła się już jednym z filmów. W "X-Men: Pierwsza klasa" grała ją January Jones, jednak produkcja nie ukazała pełnego potencjału Emmy Frost. Miejmy nadzieję, że plotki się potwierdzą i rzeczywiście zobaczymy Emmę Frost na dużym ekranie w pełnej krasie. Na razie jednak nie wiadomo, kiedy X-Men zadebiutują w MCU.

