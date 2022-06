Lady Gaga zagra Harley Quinn w nadchodzącym "Jokerze 2"? Film ma być musicalem

Co tu się dzieje - nie dość, że podobno Lady Gaga ma się pojawić w filmie "Joker 2", to jeszcze do tego produkcja ma być... musicalem. Albo chociaż mieć zacięcie muzyczne.

Joker 2 będzie musicalem z Lady Gagą w roli Harley Quinn?

Jak podaje The Hollywood Reporter, Lady Gaga podobno negocjuje rolę w filmie "Joker: Folie a deux" od Todda Phillipsa z Joaquinem Phoenixem w roli głównej.

Phillips przygotowywał scenariusz ze Scottem Silverem od kilku dobrych miesięcy i dopiero niedawno pokazał studiu pierwszą wersję skryptu. Reżyser przy okazji pochwalił się zdjęciem scenariusza na swoich mediach społecznościowych, zdradzając, że tytuł brzmi "Joker: Folie a deux", a także pokazując, że Phoenix miał już okazję przeczytać fragmenty nowego filmu. Co ciekawe, THR potwierdziło, że aktor jeszcze nie powiedział oficjalnie "tak" na rolę w filmie, a negocjacje między jego agentami a Warner Bros. nadal są w toku.

Jeśli chodzi zaś o Lady Gagę, to trudno sobie wyobrazić, by postać o tak głośnym nazwisku miałaby zagrać kogoś totalnie przypadkowego - dlatego też portal niemalże potwierdził, że jeśli negocjacje przebiegną pomyślnie, to Gaga wcieli się w Harley Quinn. Będzie to jednak zupełnie inna wersja postaci, niż ta od Margot Robbie, która pojawiła się już w "Ptakach nocy", czy "The Suicide Squad".

Ale to nie wszystko - źródła The Hollywood Reporter twierdzą, że kontynuacja "Jokera" może być musicalem. WTF?

Jasne, Todd Phillips był producentem "Narodzin gwiazdy", czyli innego musicalu z Gagą, który przedstawiał nam raczej dość smutną historię w przeciwieństwie do stereotypowych filmów tego typu, ale umówmy się - ta decyzja nadal jest co najmniej zaskakująca.

Oryginalny film był mrocznym, ciężkim, poważnym, brutalnym thrillerem psychologicznym, który opowiadał nam o upadku coraz bardziej odklejającego się od rzeczywistości człowieka. To głębokie zanurzenie się w umysł ikonicznego złoczyńcy, pchane przez wybitne role wszystkich zaangażowanych w projekt aktorów, sprawiło, że "Joker" stał się najlepiej zarabiającym filmem dla dorosłych w historii kinematografii.

Dlatego też decyzja o stworzeniu kontynuacji, która jest musicalem, to nieco... absurdalny pomysł? Nie mówimy, że film definitywnie nie wypali, ale z ekscytacją chyba wstrzymamy się dopiero do pierwszego zwiastuna "Jokera: Folie a deux".