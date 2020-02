Lara Croft zostanie Spider-Woman? Alicia Vikander może wcielić się w nową superbohaterę Marvela

Z roku na rok filmowe uniwersum Marvela jest coraz większe. Tym razem nie chodzi jednak o filmy Marvel Studios, tylko produkcje będące niejako spin-offami przygód Spider-Mana produkowanych przez Sony Pictures. Do tej pory do kin wszedł jedynie "Venom", ale w ciągu kilku miesięcy zadebiutuje sequel historii o czarnym Symbiocie oraz film "Morbius". W planach studia jest jeszcze jeden wciąż niezatytułowany film, który trafi do kin w 2021 roku. Wielu fanów podejrzewa, że chodzi o "Spider-Woman". Najnowsze plotki sugerują, że superbohaterkę zagra gwiazda nowego "Tomb Raider" - Alicia Vikander.

"Spider-Woman" - Alicia Vikander jako Jessica Drew?

Jak podaje portal The Illuminerdi, aktorka znana z takich produkcji jak "Ex Machina", "Dziewczyna z portretu" czy wcześniej wspomniana nowa odsłona przygód Lary Croft, jest brana przez Sony pod uwagę jako kandydatka do roli Spider-Woman. Jeśli doniesienia są prawdziwe, oznacza to, że twórcy uniwersum skupionego wokół Spider-Mana mierzą bardzo wysoko. Vikander jest bowiem laureatką Oscara w kategorii Najlepsza aktorka drugoplanowa.

To nie koniec informacji. Reżyserką filmu ma bowiem być Michelle MacLaren, która była odpowiedzialna za odcinki takich seriali jak "Gra o tron", "Breaking Bad" czy "The Walking Dead". Prawdopodobnie przedstawiciele wytwórni zamierzają nadgonić ogromny sukces Marvel Studios.

Informacje są na razie niepotwierdzoną oficjalnie plotką, ale o filmie o przygodach Jessiki Drew mówi się już od kilku lat. Nawet jeśli najnowsze doniesienia się nie sprawdzą, film o "Spider-Woman" jest zapewne kwestią czasu i wkrótce bohaterka stanie w jednym szeregu z Venomem, Morbiusem oraz innymi bohaterami Marvela, do których prawa ma Sony Pictures.

"Spider-Woman" - kiedy premiera?

Na razie przedstawiciele Sony nie potwierdzili, że film o Spider-Woman rzeczywiście powstanie. Wielu fanów uważa jednak, że data niezatytułowanej produkcji, ustalona na 8 października 2021 roku to dzień, w którym zobaczymy bohaterkę po raz pierwszy na dużym ekranie. Czy rzeczywiście chodzi o solowy film opowiadający o Jessice Drew? O tym przekonamy się za jakiś czas.

Zobacz też: "Venom 2": Tom Holland wystąpi w nadchodzącym filmie Sony