Laurence Fishburne wciąż nie został zaproszony do obsady "Matriksa 4". Co gwiazdor sądzi o filmie?

Kiedy ogłoszono, że po latach powstanie czwarta część "Matriksa", fani nie mogli się nacieszyć. Po podaniu informacji o powrocie do serii Keanu Reevesa i Carrie-Anne Moss radość była jeszcze większa. Miłośników historii o Neo zmartwił jednak jeden szczegół - brak w obsadzie Laurence'a Fishburne'a - odtwórcy Mrofeusza. Aktor nadal nie dostał angażu i postanowił skomentować nadchodzące przedsięwzięcie.

Praca nad "Matriksem 4" rozpoczęła się już jakiś czas temu. Chociaż zdjęcia trzeba było wstrzymać ze względu na pandemię koronawirusa, Reeves potwierdził, że ekipa ponownie wróciła na plan.

Wciąż nie ma na nim jednak Fishburne'a, który wcielał się w bardzo kluczową postać. Fabuła nie jest jeszcze do końca znana, ale fani są zdziwieni tą decyzją Lany Wachowski, która reżyseruje film. Morfeusz był jedynym oryginalnym członkiem załogi statku Nabuchodonozor, który przeżył i wiele czynników wskazuje na to, że nie pojawi się w filmie. Natomiast Neo i Trinity, którzy zginęli w trzeciej części, powrócą w nadchodzącym sequelu.

Z tego powodu Fishburne został zapytany w rozmowie z magazynem "New York", co sądzi o "Matriksie 4". Jak aktor skomentował tę sytuację?

Rola Morfeusza przyniosła aktorowi rozpoznawalność na całym świecie i miała znaczny wpływ na komercyjny charakter zawodu Fishburne'a. Z tego powodu wspomina ją bardzo dobrze.

Prawdopodobnie jest to rola, z której będę najlepiej pamiętany, bo jest świetna. Co więcej, to nie jedyna rola, z której słynę . Dzięki niemu [Morfeuszowi - przyp. red.] miałem w ręku Dartha Vadera i Obi-Wana. Bruce'a Lee, Muhammada Alego i kung-fu… To stara historia w nowoczesnym kontekście. To Wybraniec, Chrystus, Budda, Bóg, w pełni urzeczywistniony przekaz tych opowieści w erze cyfrowej. "