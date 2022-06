Od ogłoszenia wyniku w rozprawie między Johnnym Deppem a Amber Heard minęło już kilka dni, więc osoby zaangażowane w sprawę zaczęły ją komentować publicznie. Głos zabrała nie tylko Amber Heard, ale także jeden z ławników.

Ten został poproszony o wywiad przez Good Morning America i oczywiście poprosił o zachowanie anonimowości. W rozmowie z dziennikarzami GMA wyjaśnił, że zdaniem ławy przysięgłych "reakcje Heard nie były wiarygodne", a jej zeznania były pełne "krokodylich łez":

Przysięgli nie czuli tego samego w przypadku Johnny'ego Deppa:

Większość z ławy przysięgłych uznawała, że słowa Deppa były po prostu bardziej wiarygodne. Zdawał się być bardziej prawdziwy w tym, co mówi i jak odpowiada na pytania. Był stabilny emocjonalnie przez cały ten proces.

Ławnik na koniec podkreślił, że w tej sprawie tak naprawdę nie ma wygranego i cała sytuacja była chora:

Oboje byli dla siebie straszni i znęcali się nad sobą nawzajem. Nie sądzę więc, by którekolwiek z nich miało w tym przypadku rację. Ale prawdę mówiąc, ona zaczęła przesadzać w swoich opowieściach i nie miała dowodów na to, by potwierdzić, że mówiła prawdę.